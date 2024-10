1984 में MNC की जॉब छोड़कर चुना ये करियर, इंटनरेट पर शेयर किया ऑफर लेटर तो छिड़ गई बहस

Retired IAS Viral Post on X: आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की अच्छे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर दूसरा प्रोफेशन चुना और आज वे अच्छा काम कर रहे हैं. आज हम आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) से पढ़े एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे, जिन्होंने MNC की जॉब छोड़कर दूसरा करियर चुना. सोशल मीडिया पर किया गया उनका एक पोस्ट इतना वायरल हुआ कि लोग उस पर जमकर कॉमेंट कर रहे हैं.

MNC की जॉब छोड़कर बना IAS

हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनका नाम रोहित कुमार सिंह है. रोहित कुमार सिंह 1984 बैच के राजस्थान कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और IIT से पासआउट हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जात था) पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में अच्छे जॉब ऑफर से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS ) में करियर चुनने तक का सफर बताया है. रोहित कुमार सिंह ने एक्स पर जून, 1984 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा जारी अपने पहले जॉब ऑफर लेटर की एक पुरानी तस्वीर भी शेयरर की है.

40 साल पहले की तारीख का यह ऑफर लेटर रोहित कुमार सिंह को हर महीने 1,300 रुपए का सैलरी देने का ऑफर दे रहा था. सिंह के मुताबिक 1984 में एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी शुरुआती वेतन 2,200 रुपए प्रति माह था.

X पर शेयर किया पोस्ट

सिंह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपना अप्वॉइंटमेंट लेटर शेयर किया है. पोस्ट में लिखा है "40 साल से थोड़ा पहले मुझे IIT BHU में कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए मुंबई में टीसीएस में अपनी पहली नौकरी मिली. 1300 रुपए के वेतन के साथ नरीमन पॉइंट पर एयर इंडिया बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से समुद्र का दृश्य वास्तव में शाही था!" इस पोस्ट के शेयर करने के बाद लोग इस पर जमकर कॉमेंट कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

A little more than 40 years ago, I got my first job at TCS Mumbai through campus recruitment at IIT BHU. With a princely salary of 1300 Rupees, the ocean view from the 11th Floor of Air India Building at Nariman Point was regal indeed twitter.com/A9akrhgu7F

Sir and if you had joined, what would your current view be Would you try to join again if given the opportunity? Just asking out of curiosity.

Dr. Apurv (DrApurv) September 29, 2024