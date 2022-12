सबका पत्ता काटने आया Infinix का ये धांसू स्मार्टफोन! मिलेगा 200 MP का कैमरा

Infinix Upcoming Smartphone: Infinix जल्द ही भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है. ये स्मार्टफोन Infinix Zero सीरीज के हैं और इस सीरीज में Infinix Zero 20 और Infinix Zero Ultra शामिल हैं. Infinix Zero 20 और Zero Ultra को भारत में 20 दिसंबर को लॉन्च किया जाना तय हुआ है और इसकी लॉन्चिंग का ग्राहकों को बेसब्री से इन्तजार है और इसकी वजह हैं इनमें दिए जाने वाले दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Infinix Zero Ultra में ग्राहकों को 6.8-इंच FHD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट 360Hz है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें दिया गया 200 एमपी सैमसंग एचपी1 प्राइमरी कैमरा जो ट्रिपल-कैमरा सेटअप के साथ है. इसके साथ 13 एमपी अल्ट्रावाइड यूनिट और 2 एमपी डेप्थ सेंसर दिया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 एसओसी चिप दी गई है. इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज है. इसमें 32 एमपी का फ्रंट सेल्फी कैमरा लगाया गया है. इसमें 4,500 mAh की बैटरी भी मिलेगी.

Infinix Zero 20 में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. अगर बात करें इसकी बैटरी की तो ये 4,500 mAh की है. इसमें ग्राहकों को 60 एमपी का सेल्फी कैमरा मिलता है जो इंडस्ट्री फर्स्ट होगा. Infinix Zero 20 में 108 MP Samsung ISOCELL HM2 प्राइमरी सेंसर, 13 MP अल्ट्रावाइड शूटर और 2 MP डेप्थ सेंसर है. इस स्मार्टफोन में ग्राहकों को MediaTek Helio G99 SoC प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल जाती है.

