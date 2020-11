24 घंटे से ठप पड़ा है Instagram, यूजर्स को आ रही फीड रिफ्रेश करने में परेशानी

नई दिल्लीः पूरी दुनिया में यूजर्स को Facebook के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम (Instagram) की फीड को रिफ्रेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले 24 घंटों से ऐप ठप पड़ा है. हालांकि कई यूजर्स ने शिकायत दर्ज की है कि उनको ऐप पर ब्लैंक फीड दिख रही है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि उनको टाइमलाइन पर इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं दिख रही हैं. इसके अलावा वो न तो डायरेक्ट मैसेज भेज पा रहे हैं या फिर अपनी एक्टिविटी टैब को देख पा रहे हैं.

Andriod, iOS यूजर्स को दिक्कतें

एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स को परेशानी आ रही हैं. हालांकि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इस बारे में किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. इससे फिलहाल ये नहीं पता है कि ये समस्या कब तक खत्म होगी. इंस्टाग्राम के न चल पाने की वजह से लोगों ने अपने वाई-फाई को चेक करने के अलावा मोबाइल डाटा और ऐप को बंद करके भी देखा, लेकिन किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी. Downdetector ने इस समस्या को कल सुबह 10 बजे देखा और बताया कि कल रात 10 बजे तक भी समस्या ज्यों की त्यों है.

कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना ​​है कि यह इंस्टाग्राम के हालिया अपडेट के कारण हो सकता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने निकाला गुस्सा

My Instagram is working fine, I have just done the new update and it seems to be absolutely fine as well, I have a Samsung phone so it could be the latest update via the iPhones etc #Instagramdown — Kerry (@kezzabbe13) November 11, 2020

@instagram hi my Instagram has not been working for over 24hours . Is there any updates of it being fixed as I know there many others who are also having the same problem #instagramdown — Fatiha Tasnim (@TasnimTarafder) November 11, 2020

anybody else’s instagram bein disrespectful and not working #instagramdown pic.twitter.com/YNowMnzr84 — jessica (@jessijacksonn) November 10, 2020

