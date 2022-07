Instagram Down: एक बार फिर भड़के यूजर्स! गायब हो रहे हैं मैसेज, बोले- ये क्या तमाशा है!

Instagram Down DMs not Working Facebook Messenger Down Too: क्या आपके इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट के डीएम (Instaram DM) काम नहीं कर रहे हैं? क्या फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger) पर भी ऐसा कुछ हो रहा है? आपको बता दें कि आप अकेले नहीं हैं और ये प्रॉब्लम कई यूजर्स के सामने आ रही है. दरअसल, इंस्टाग्राम पिछले 12 घंटों से डाउन (Instagram Down) है और फेसबुक मैसेंजर में भी इशू देखे गए हैं. जहां इंस्टाग्राम पर डीएम (DM) भेजने पर लोगों के मैसेज अपने अपने आप डिलीट हो रहे हैं वहीं फेसबुक मैसेंजर पर भी ऐसा ही इशू देखा जा रहा है. इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स काफी नाराज हैं और इंस्टाग्राम से शिकायत भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है और इस बारे में ऐप्स क्या कर रहे हैं..

Instagram Down है

DownDetector का यह कहना है कि 5 जुलाई को रात 8 बजे उनके पास इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ और रात 11 बजे 1200 से ज्यादा यूजर्स को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उनका कहना है कि 6 जुलाई को सुबह 5 बजे सिचूएशन बेहतर है लेकिन फिलहाल इंस्टाग्राम के इस इशू को फिक्स नहीं किया गया है.

गायब हो रहे हैं Instagram पर DM

अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि ये एक पार्शियल आउटरेज है जिसमें ऐप के पर्सनल मैसेज यानी डीएम (DM) में दिक्कतें देखी गई हैं जबकि बाकी ऐप ठीक से काम कर रहा है.फीड ब्राउज करने में तो यूजर्स को दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन न ही उनके मैसेज डीएम में लोड हो रहे हैं और भेजे हुए मैसेज डिलीट भी हो रहे हैं.

Instagram पर भड़के यूजर्स

5 जुलाई को जबसे यूजर्स को इंस्टाग्राम (Instagram) पर डीएम भेजने और पढ़ने में प्रॉब्लम हुई ट्विटर (Twitter) पर #Instagramdown ट्रेंड करने लगा. इसके बाद से ही लोग इस बारे में ट्वीट करने लगे और कई यूजर्स ने इंस्टाग्राम से शिकायतें भी की. जहां कुछ लोग इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नाराज हैं, वहीं कई यूजर्स इसपर मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं. जैसा किहम आपको बता चुके हैं, फेसबुक मैसेंजर पर भी इसी तरह की समस्याएं देखी गई हैं.

फिलहाल Instagram Down क्यों है, इसके पीछे का कारण नहीं पता चला है और इंस्टाग्राम की तरफ से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है.

