Instagram ला रहा नया फीचर, दोस्तों के साथ रील्स देखना होगा और भी मजेदार

Instagram: इंस्टाग्राम एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम "ब्लेंड" है. ये फीचर दोस्तों के साथ मिलकर रील्स देखने का एक नया तरीका हो सकता है. यूजर्स के लिए यह फीचर काफी काम का हो सकता है और उनके दोस्तों के साथ रील्स शेयर करने को और आसान और मजेदार बना सकता है. हालांकि, अभी इस फीचर को टेस्ट किया जा रहा है और यूजर्स को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है. आइए आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

इस फीचर को सबसे पहले अलेसेंड्रो पलुज्जी ने ढूंढा है. पलुज्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और साथ में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. उन्होंने बताया कि ये फीचर उन रील्स को मिलाकर एक खास फीड बनाएगा जिन्हें आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया है या जिन्हें आप दोनों देखना पसंद करते हैं.

Instagram is working on Blend: Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests

Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (alex193a) March 28, 2024