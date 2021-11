Instagram से यूजर्स कर सकेंगे मोटी कमाई, आने वाला है धमाकेदार फीचर; जान लोग बोले- वाह! अब आएगा मजा

नई दिल्ली. मेटा (Meta) के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम (Instagram) एक सब्सक्रिप्शन फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो OnlyFans से काफी प्रेरित लगता है. यह क्रिएटर्स को स्टोरीज और लाइव वीडियो जैसे एक्सक्लूजिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए शुल्क का भुगतान करके अतिरिक्त पैसा कमाने देगा. इंस्टाग्राम ऐप स्टोर लिस्टिंग के लिए "इन-ऐप परचेज" सेक्शन के तहत एक नई "इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन" कैटेगरी पॉप अप हुई है.

यूएस में इन सब्सक्रिप्शन की कीमत 0.99 डॉलर और 4.99 डॉलर के बीच है. उसी ने भारतीय ऐप स्टोर पर भी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें प्रति माह 89 रुपये की सदस्यता शुल्क दिखाया गया है. नया सब्सक्रिप्शन विकल्प इंस्टाग्राम बैज के साथ दिखाई दे रहा है जिसे यूजर्स लाइव सेशन के दौरान गिफ्ट क्रिएटर्स को खरीद सकते हैं. यह ट्विटर ब्लू के समान काम करने की उम्मीद है, जहां यूजर्स एक्सक्लूजिव ट्वीट्स और अन्य कंटेंट तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब सब्सक्रिप्शन-आधारित फीचर ध्यान में आया है क्योंकि इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने बिजनेस इनसाइडर से कहा था कि इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि कंपनी उसी की खोज कर रही है. इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन-आधारित फैन पर काम करने वाले रिवर्स इंजीनियर एलेसेंड्रो पलुज़ी इसके विकास से संबंधित अपडेट पोस्ट करते रहे हैं.

#Instagram continues to work on Fan Club subscriptions by adding the ability to start a Live video for your subscribers pic.twitter.com/DJieV1lmWE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 13, 2021