Flipkart का छप्परफाड़ ऑफर! इस iPhone पर पाएं 23 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट!

iPhone 11 Lowest Price Best Deal on Flipkart: अगर आप एक iPhone खरीदना चाहते हैं और लेटेस्ट फोन का इंतजार नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक कमाल की डील है. फ्लिपकार्ट पर एक सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल (Flipkart End of Season Sale), जिसमें आपको कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. आज, यानी 17 जून को इस सेल का आखिरी दिन है. आज अगर आप फ्लिपकार्ट से iPhone 11 खरीदते हैं, तो आपको 23 हजार रुपये से ज्यादा की छूट मिल सकती है. आइए इस ऑफर के बारे में जानते हैं..

iPhone 11 की बेस्ट डील!

54,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 11 को फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल में 14% के डिस्काउंट के बाद 46,999 रुपये में बेचा जा रहा है. इस स्मार्टफोन का पेमेंट अगर आप Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप 3 हजार रुपये और बचा लेंगे जिससे आपके लिए इस फोन की कीमत 43,999 रुपये हो जाएगी.

एक्सचेंज ऑफर ने लगाए चार चांद

iPhone 11 की इस डील में एक एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है. अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में इस फोन को खरीदकर आप 12,500 रुपये तक बचा सकते हैं. अगर आपको इस ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है, तो आप iPhone 11 को फ्लिपकार्ट से 31,499 रुपये में घर लेकर जा सकेंगे.

iPhone 11 के फीचर्स

इस डील में iPhone 11 के 128GB वाले स्टोरेज वेरिएंट की बात की जा रही है जो A13 बायोनिक चिप पर काम करता है. 4G सेवाओं वाला यह iPhone 11 6.1-इंच के लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले के साथ आता है. कैमरे की बात करें तो इसके रीयर कैमरा सेटअप में दिए गए दोनों सेन्सर्स 12MP के हैं और फ्रंट कैमरा भी 12MP का है. डुअल सिम की सेवाओं वाले इस फोन में आपको एक साल की ब्रांड वॉरन्टी भी दी जाएगी