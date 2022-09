iPhone 14 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए फोन के बारे में ये सबसे खास बातें

iPhone 14 Series: Apple ने एक भव्य लॉन्च ईवेंट में अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज, iPhone 14 Series लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कुल मिलाकर चार मॉडल्स पेश किए गए हैं जो रेग्युलर फीचर्स के साथ-साथ और भी कई सारे जबरदस्त फीचर्स से लैस हैं. अगर आपके मन में ये ख्याल है कि आपको iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro या फिर iPhone 14 Pro Max में से कोई मॉडल लेना है, तो पहले जान लीजिए कि इन फोन्स में क्या खास मिलने वाला है. आइए इन स्मार्टफोन मॉडल्स के अहम और खास फीचर्स पर एक नजर डालते हैं..

iPhone 14 Series Display

iPhone Series में मिनी मॉडल की जगह 14 Plus पेश किया गया है. iPhone 14 Plus में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है लेकिन नॉच वहीं है. Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus A15 बायोनिक चिपसेट पर काम करेंगे.

iPhone 14 Pro एक नए पर्पल कलर में शानदार लग रहा है और हां, नॉच को अब फिर से डिजाइन किया गया है और यह पिल शेप का है. फैन्स को इंतजार था कि आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कब आएगा. iPhone 14 Pro मॉडल्स के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुका है. 2000nits की ब्राइटनेस पर, iPhone 14 Pro का डिस्प्ले निश्चित रूप से बाजार में सबसे चमकदार डिस्प्ले है. iPhone 14 Pro A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है.

iPhone 14 Series Camera

iPhone 14 और iPhone 14 Plus 12MP+12MP कैमरा सेटअप के साथ ही आए हैं और दोनों में बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस का भी वादा किया गया है. फ्रंट कैमरे में ऑटोफोकस भी मिल रहा है.

Apple iPhone 14 Pro के कैमरे की चर्चा हो रही है. प्राइमरी कैमरा अब 48MP का है, हालांकि शॉट के समय इमेज 12MP की है. पोर्ट्रेट के लिए इसे और अधिक अनुकूल बनाने के लिए 12MP टेलीफोटो कैमरा को 48 mm की फोकल लेंथ मिलती है, यूजर अब 48MP रिज़ॉल्यूशन पर शूट करने के लिए ProRaw का उपयोग कर सकते हैं.

iPhone 14 Series Special Features

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus को भी क्रैश डिटेक्शन मिलता है जैसा कि वॉच सीरीज 8 में देखा गया है. Apple iPhone 14 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए इमरजेंसी SOS ला रहा है. iPhone 14 और iPhone 14 Plus दोनों ही इस फीचर को सपोर्ट करेंगे. iPhone 14 Pro A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है. इसमें 16 अरब ट्रांजिस्टर हैं. यह अधिक एफिशिएंसी के लिए 4nm प्रोसेस पर बनाया गया है.

iPhone 14 Series Price

कीमत की बात करें तो iPhone 14 की कीमत 799 (63,639 रुपये) डॉलर है, वहीं iPhone 14 Plus की कीमत 899 (71,603 रुपये) डॉलर है. दोनों मॉडल को 9 सिंतबर से प्री ऑर्डर कर सकेंगे. iPhone 14 को 16 सितंबर से अवेलेबल होंगे और iPhone 14 Plus 7 अक्टूबर से.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 14 Pro को $999 (लगभग 80 हजार रुपये) में लिया जा सकता है और iPhone 14 Pro Max की कीमत $1099 (करीब 87,533 रुपये) में खरीदा जा सकेगा. इन फोन्स को 9 सितंबर, 2022 से प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा और 16 सितंबर, 2022 से सेल की शुरुआत हो जाएगी.