iPhone 15 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! नए Leak ने उड़ाए फैन्स के होश; बोले- अब आएगा न मजा...

iPhone 15 to launch with USB-C port: Apple ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं. वो मान गया है कि आगे आने वाले आईफोन्स में वो लाइटनिंग पोर्ट की जगह USB Type-C पोर्ट का इस्तेमाल करेगा. इससे यूजर्स में काफी खुशी है. Apple जाहिर तौर पर USB टाइप C पोर्ट के पक्ष में अपने लाइटनिंग पोर्ट को खत्म करने की योजना बना रहा है. कंपनी वर्षों से अपने लेटेस्ट iPhones पर अपनी मालिकाना तकनीक को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जल्द ही बदल जाएगा.

2024 से आएगा आईफोन में USB Type-C पोर्ट

यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक कानून पारित किया जिसने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए वर्ष 2024 तक यूएसबी टाइप सी पोर्ट वाले हैंडसेट लॉन्च करना अनिवार्य कर दिया. अभी स्मार्टफोन मार्केट में Apple इस यूएसबी मानक का पालन नहीं करने वाला एकमात्र प्रमुख ब्रांड है. बल्कि, उसने अपने iPhones को अपने मालिकाना लाइटनिंग पोर्ट के साथ निकाला है. अब, ब्रांड ने यूएसबी टाइप सी मानक को नहीं अपनाने के कारणों की व्याख्या की है, हालांकि, यह भी कहा है कि वह 2024 में यूरोप में अपने आईफोन बेचने के आदेश का पालन करेगा.

iPhone 15 में करेगा बदलाव

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ऐप्पल मार्केटिंग लीड ग्रेग जोस्वियाक से खबर आती है. साक्षात्कार में, कार्यकारी ने कहा कि 'जाहिर है हमें पालन करना होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.' उन्होंने यह भी कहा कि आईफोन के लिए यूएसबी टाइप सी को अपनाने के लिए मजबूर होने से ब्रांड खुश नहीं है. जोस्वियाक ने कहा कि लाइटनिंग पोर्ट और यूएसबी टाइप सी पोर्ट का आविष्कार कभी नहीं हुआ होता अगर एप्पल ने पहले माइक्रो यूएसबी पोर्ट पर स्विच किया होता. लेकिन ऐसा लगता है कि iPhone 15 सीरीज स्विच करने वाला ब्रांड का पहला स्मार्टफोन हो सकता है.

iPad में ला चुका है USB Type-C पोर्ट

अधिकारी ने यहां तक ​​कहा कि लाइटनिंग पोर्ट से यूएसबी टाइप सी पोर्ट पर स्विच करने से भी बहुत सारे ई-वेस्ट होंगे. इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि आईफोन निर्माता 2024 तक या उसके बाद अनिवार्य बदलाव के साथ अपने हैंडसेट को शिपिंग करने की योजना बना रहा है. यह यूएसबी-सी की सुविधा वाला पहला ऐप्पल उत्पाद नहीं होगा, क्योंकि 10 वीं पीढ़ी के आईपैड में पहले से ही यह है और ब्रांड अपने मैक मॉडल के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है. तो, यह केवल समय की बात थी कि ब्रांड ने स्विच किया.

