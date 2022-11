ऐसा Offer न मिलेगा दोबारा! iPhone 14 Plus पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, कीमत जानकर उछल पड़ेंगे आप

iPhone Under 30K: 'मिनी' iPhones की जगह, इस साल Apple ने iPhone 14 Plus लॉन्च किया, और कई मायनों में यह iPhone 14 और iPhone 14 Pro Max के बीच के अंतर को भरता है. स्मार्टफोन में 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो प्रो मैक्स वेरिएंट से मेल खाता है, लेकिन इसके फीचर्स में, यह आईफोन 14 से मेल खाता है. यह उन लोगों के बेस्ट ऑप्शन है जो बड़ी स्क्रीन वाले फोन को चाहते हैं, लेकिन लाख से ज्यादा रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं. Black Friday Sale के दौरान फोन को काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है. Verizon सेल के तहत $899 वाले iPhone 14 Plus को मात्र $360 (29,361 रुपये) में बेच रहा है. लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं. लेकिन बता दें कि यह सेल भारत में अवेलेबल नहीं है.

Black Friday Deal: iPhone 14 Plus On Big Discount

iPhone 14 प्लस 128GB वेरिएंट की रिटेल कीमत $899 (73,323 रुपये) है. हालांकि, अभी, Verizon के पास ब्लैक फ्राइडे डील है जो आपको भारी छूट देती है. आप स्मार्टफोन पर 539 डॉलर (43,991 रुपये) का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं. यह कीमत को $899 के उच्च स्तर से घटाकर $360 (29,361 रुपये) कर देता है. लेकिन इस सौदे के योग्य होने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. सबसे पहले, आपको वेरिजोन से एक नई लाइन खरीदनी होगी और दूसरा, आपको अनलिमिटेड 5G प्लान खरीदना होगा. मौजूदा यूजर कम छूट का लाभ उठाने के लिए अपने प्लान को इन अनलिमिटेड प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं.

लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता है. एक बार में $360 (29,361 रुपये) का भुगतान करना एक मुश्किल काम हो सकता है. आपके वित्त में आपकी मदद करने के लिए, Verizon आपको $10 (816 रुपये) प्रति माह की योजना देता है, जहां आप $360 (29,361 रुपये) का भुगतान 36 महीनों में शून्य ब्याज किश्तों के माध्यम से कर सकते हैं. लेकिन नकारात्मक पक्ष पर, इसका मतलब यह भी है कि आपको कंपनी के साथ अनुबंध करना होगा और अपनी असीमित योजना को उसी अवधि के लिए रखना होगा.

ध्यान दें, स्मार्टफोन खरीदने के बाद आपको हर महीने बिल क्रेडिट के रूप में छूट मिलेगी. आईफोन 14 प्लस के साथ प्रोडक्ट रेड, मिडनाइट, स्टारलाईट, पर्पल और ब्लू सहित सभी रंग उपलब्ध हैं.

