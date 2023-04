MS Dhoni का दिखा जलवा! नॉट-आउट देने के बाद लिया DRS तो ट्रेंड करने लगा Dhoni Review System

IPL 2023 CSK Vs KKR: IPL में कल यानी 23 मार्च में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (Chennai Super Kings Vs Kolkata Knight Riders) के बीच मुकाबला खेला गया. जहां एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली सीएसके (CSK) ने केकेआर (KKR) को 49 रन से मात दी और प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर काबिज हो गए. मैच में MS Dhoni का फिर जलवा देखने को मिला. उन्होंने दो बार DRS लिया और उनका फैसला सही साबित हुआ. ट्विटर पर मैच के बाद से ही Dhoni Review System ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है. लोगों ने मजेदार मीम्स बनाकर ट्विटर पर शेयर किए हैं.

पहले नो बॉल के लिए लिया DRS

मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की. मैच में डेविड कॉन्वे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे ने धाकड़ पारी खेली और टीम के स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया. हर किसी को धोनी के बल्लेबाजी का इंतजार था. आखिर में धोनी को दो गेंद खेलने को मिलीं और उसमें भी धोनी ने कारनामा दिखा दिया.

पहली बॉल खेली और फुल टॉस गेंद मिस हो गई और कीपर के पास चली गई. अंपायर ने कमर से ऊपर की नो बॉल नहीं दी तो धोनी ने तुरंत DRS ले लिया. धोनी का फैसला सही साबित हुआ और अंपायर को नो-बॉल देनी पड़ी.

फिर दिलवाया विकेट

मैच में 18वां ओवर करने तुषार देशपांडे आए. उस वक्त रिंकू सिंह और David Wiese (डेविड वीज़े) क्रीज पर थे. तुषार ने तीसरी गेंद डेविड को डाली और बॉल सीधे पैड्स पर लगी. अपील करने पर अंपायर ने नॉट आउट दिया. धोनी ने फिर DRS लिया और अंपायर ने आउट का इशारा किया.

ट्विटर पर ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं...

This man is a legend. No doubt about it.

MS Dhoni Proves Again Why DRS Is Called Dhoni Review System pic.twitter.com/Y8igCNXj6c — Shailendra Tripathi (@KonnectoShail) April 24, 2023

DHONI REVIEW SYSTEM pic.twitter.com/q1eEegCqFX — Bhwani Shankar (@BhwaniShankar1) April 23, 2023

DRS= Decision Review system Sorry you are Wrong DRS means DRS= DHONI REVIEW SYSTEM pic.twitter.com/v25xkzxfqx — Ms Dhoni(Thala) (@DadhiramPokhre1) April 23, 2023

Dhoni's success rate in reviews in IPL 2023 - 85.71%. No wonder it is called Dhoni Review System #dhoni pic.twitter.com/0LmHX9tMmX — Shobana (@Shobana_29) April 23, 2023

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|