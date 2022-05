iQOO Neo 6 5G Live Launch: आ रहा है मिनटों में फुल चार्ज होने वाला धांसू Smartphone, जानिए कीमत और फीचर्स

iQOO Neo 6 5G Launch in India on 31 May 2022: कम कीमत में लेटेस्ट फीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो कुछ घंटों का इंतजार कर लें. स्मार्टफोन ब्रांड iQOO 31 मई को 12 बजे अपना नया स्मार्टफोन, iQOO Neo 6 लॉन्च करने जा रहा है. इस स्मार्टफोन को लॉन्च के एक घंटे बाद यानी दोपहर 1 बजे से ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) से खरीदा जा सकेगा. आइए एक नजर डालते हैं, iQOO Neo 6 के फीचर्स पर और जानते हैं कि इस स्मार्टफोन की कीमत क्या हो सकती है..

iQOO Neo 6 5G भारत में हो रहा है लॉन्च

जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, iQOO Neo 6 5G को कंपनी 31 मई को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करने जा रही है. इस स्मार्टफोन को खास अमेजन (Amazon) पर लॉन्च किया जा रहा है और इसकी कीमत 30 हजार रुपये से कम हो सकती है. नीचे दिए गए यूट्यूब (Youtube) लिंक पर क्लिक करके आप इस स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट को लाइव स्ट्रीम (Live Stream) कर सकते हैं.

iQOO Neo 6 5G की कीमत

आपको बता दें कि जहां आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लीक्स के जरिए इस बारे में जानकारी जरूर सामने आई है. आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को चीन में तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 1999 युआन (23,185 रुपये) में, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 2299 युआन (26,665 रुपये) में और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 2499 युआन (28,985 रुपये) में खरीदा जा सकता है. भारत में असल में इन स्मार्टफोन्स की कीमत क्या होगी, इसका खुलासा लॉन्च के समय ही किया जाएगा.

iQOO Neo 6 का डिजाइन और डिस्प्ले

iQOO Neo 6 के इंडियन वेरिएंट में ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले दिया जा रहा है जिसमें सेंट्रली पोजीशन्ड पंच-होल है. पीछे की तरफ बड़ा कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक ट्रिपल कैमरा यूनिट, एक एलईडी फ्लैश और नियो का लोगो है. डिवाइस में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है. इसमें 6.62-इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले है जो FHD+ रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1200Hz टच सैंपलिंग रेट, 10-bit कलर्स, HDR10+ सपोर्ट और 1,300nits ब्राइटनेस प्रदान करता है. स्क्रीन एक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ इंटिग्रेटेड है.

iQOO Neo 6 का कैमरा

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए iQOO Neo 6 में 16MP का फ्रंट कैमरा है. डिवाइस के रियर-फेसिंग ट्रिपल कैमरा यूनिट में OIS सपोर्ट वाला 64MP का मुख्य कैमरा है. इसके साथ 8MP अल्ट्रावाइड लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा है.

iQOO Neo 6 के बाकी फीचर्स

iQOO Neo 6 6GB/8GB LPDDR4x रैम और 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा. यह Android 12 पर चलता है जिसके ऊपर FunTouchOS UI की एक लेयर है. डिवाइस 4,700mAh की बैटरी पैक करेगा. यह 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला भारत में iQOO का पहला फोन होगा. फोन स्टीरियो स्पीकर, वीसी लिक्विड कूलिंग, एक एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर और एक आईआर ब्लास्टर जैसी अन्य सुविधाओं के साथ आएगा