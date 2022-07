रेल टिकट बुक करने के लिए नहीं होगी IRCTC आईडी की जरूरत, फॉलो करें ये आसान Steps

Ask Disha IRCTC Chatbot for Railway Bookings Refund Status etc: ट्रेन का टिकट बुक करना (IRCTC Ticket Booking) हो या फिर रिफंड (IRCTC Refund) लेना हो, या तो स्टेशन के तमाम चक्कर काटने पड़ते हैं वरना ऑनलाइन भी बहुत मगजमारी करनी पड़ती है. अगर आपको भी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है तो हमारे पास आपके लिए इनका एक हल है. टिकट बुक करना हो, किसी और रेल सेवा के बारे में जानना हो या फिर रिफंड (IRCTC Refund) पाना हो, अब सब कुछ मिनटों में हो जाएगा. खास बात ये है कि अब इनमें से किसी भी काम के लिए आपको IRCTC ID और Password की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसका प्रोसेस क्या है..

IRCTC से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी 'DISHA'

अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे आपको ट्रेन का टिकट बुक करने से लेकर रिफंड पाने तक, रेल्वे से जुड़ी हर समस्या चुटकियों में कैसे सुलझ जाएगी, तो आइए हम आपको विस्तार से इस बारे में समझाते हैं. दरअसल, IRCTC की डिजिटल हेल्पडेस्क, Ask DISHA की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए Ask DISHA (Digital Interaction to Request Help Anytime) नाम से ही एआई-पावअर्ड चैटबॉट (AI-Powered Chatbot) को शुरू किया है. ये चैटबॉट हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में आपके सभी सवालों का जवाब देता है.

Ask DISHA से आप टिकट बुक कर सकते हैं, पीएनआर (PNR) स्टेटस चेक कर सकते हैं, बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं, टिकट कैंसल कर सकते हैं, अपना ई-टिकट देख सकते हैं और उसे शेयर और प्रिन्ट भी कर सकते हैं, रेल्वे से जुड़ी दूसरी शंकाओं के बारे में पूछ सकते हैं और अपना रिफंड स्टेटस भी तुरंत चेक कर सकते हैं.

बिना IRCTC आईडी-पासवर्ड के बुक करें टिकट

चैटबॉट की मदद से आप कई सारी रेल्वे सर्विसेज का मजा उठा सकते हैं लेकिन जिन फीचर्स ने लोगों को सबसे ज्यादा खुश किया है, उनमें से एक है, बिना IRCTC आईडी और पासवर्ड के टिकट बुक करना. अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है तो हम आपको बता दें कि Ask DISHA चैटबॉट के जरिए आप टिकट भी बुक कर सकते हैं और इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा. ऐसा करने के लिए आपको केवल OTP वेरीफिकेशन की जरूरत है, अपने IRCTC अकाउंट में आपको लॉग-इन नहीं करना होगा.

फटाफट मिल जाएगा रिफंड

आइए अब आपको बताते हैं कि Ask DISHA को यूज करने का क्या प्रोसेस है और इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे आपको चुटकियों में रिफंड मिल जाए. सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, फिर स्क्रीन पर दाईं तरफ कोने में, आपको 'रिफंड स्टेटस' का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें. इसके बाद आपको तीन ऑप्शन्स दिखाई देंगे जिनमें 'टिकट कैंसलेशन, फेल्ड कैंसलेशन और टीडीआर शामिल होंगे.

इनमें से आपको पहला यानी 'टिकट कैंसलेशन' का ऑप्शन चुनना होगा. अब आपको अपना पीएनआर नंबर डालना होगा जिसके तुरंत बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस किया जा चुका है और तीन से चार दिन में पहुंच जाएगा.

