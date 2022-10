5G India: इन ग्राहकों की आ गई मौज, Jio दे रहा अनलिमिटेड 5G डेटा! ऐसे करें एक्टिवेट

Jio 5G Welcome Offer: कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5जी सर्विस को लॉन्च (5G Service Launch in India) किया जिसके बाद कुछ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने भी चुनिंदा शहरों में अपनी इस इंटरनेट सर्विस को जारी कर दिया. इन कंपनियों में रिलायंस जियो (Reliance Jio) का भी नाम शामिल है. आपको शायद पता न हो, जियो एक खास 5G ऑफर लेकर आया है जिसका नाम जियो 5जी वेलकम ऑफर (Jio 5G Welcome Offer) है. ये ऑफर कुछ खास ग्राहकों को दिया जा रहा है और इसे तहत उन्हें अनलिमिटेड 5जी डेटा (Unlimited 5G Data) मिलेगा. आइए जानते हैं कि इस ऑफर का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है और वो कौन से ग्राहक हैं जिन्हें ये ऑफर दिया जा रहा है..

Jio 5G सर्विस हुई लॉन्च

जैसा कि हमने अभी बताया, जियो 5जी (Jio 5G) को भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च कर दिया गया है. बता दें कि जियो 5जी को फिलहाल दिल्ली (Delhi), कोलकाता (Kolkata), मुंबई (Mumbai) और वाराणसी (Varanasi) में जारी किया गया है और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कन्फर्म किया है कि 2023 के अंत तक इस सर्विस को देश के कोने-कोने तक पहुंचा दिया जाएगा. 5जी सर्विस के लॉन्च के बाद जियो ने खास वेलकम ऑफर का भी अनाउन्समेंट किया.

क्या है Jio 5G Welcome Offer

आइए जानते हैं कि जियो का 5जी वेलकम ऑफर (Jio 5G Welcome Offer) क्या है. जाहिर-सी बात है कि जियो का यह ऑफर भी उन्हीं चार शहरों के लिए जारी किया गया है जहां 5जी सर्विस को लॉन्च किया गया है. बता दें कि ये ऑफर सबके लिए नहीं है और इसका इस्तेमाल कुछ खास यूजर्स ही कर सकते हैं. ये एक इन्विटेशन-बेस्ड ऑफर है.

इन ग्राहकों को Jio दे रहा अनलिमिटेड 5G डेटा

इस इन्विटेशन-बेस्ड ऑफर में जियो यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा (Unlimited 5G Data) दे रहा है जिसकी स्पीड 1Gbps तक हो होगी. अब आइए जानते हैं कि इस ऑफर का फायदा कौन उठा सकता है. आधिकारिक तौर पर तो इस बारे में जानकारी नहीं आई है लेकिन TelecomTalk की एक रिपोर्ट के मुताबिक Jio 5G Welcome Offer का इन्वाइट यूजर्स को माइजियो ऐप (MyJio App) पर दिख जाएगा. आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं कि इस ऑफर का इन्वाइट आपको मिला है या नहीं.

