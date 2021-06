वीडियो गेम लवर्स के लिए खुशखबरी, 25वें लेवल तक फ्री हुआ 'Knockout City'

नई दिल्ली: पिछले महीने जब EA ने अपने वीडियो गेम नॉकआउट सिटी (Knockout City) को लॉन्च किया था तो इसे 30 मई तक सभी के लिए फ्री कर दिया था. ये एक पेड गेम है ऐसे में अगर आप तब फ्री प्रमोशन ऑफर का फायदा उठाने से चूक गए थे तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल कंपनी गेम लवर्स के लिए एक और सुनहरा मौका लेकर आई है. अब आप 20 डॉलर का भुगतान किए बगैर इस मल्टीप्लेयर डॉजबॉल गेम (Multiplayer dodgeball game) को खेल सकते हैं.

आज से शुरू हुए जून के महीने में वीडियो गेम के शौकीनों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आप इस नॉकआउट सिटी को डाउनलोड कर सकते हैं और तब तक मुफ्त में खेल सकते हैं जब तक कि आप अपनी 'स्ट्रीट रैंक' के साथ लेवल 25 तक नहीं पहुंच जाते.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021