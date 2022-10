इसे कहते हैं किस्मत! शख्स ने ऑर्डर किया iPhone 13 और घर पहुंच गया iPhone 14; देखते ही उछल पड़ा

Flipkart Sale: फेस्टिव सीजन के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल चल रही है. इन सेल में स्मार्टफोन्स और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं. फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बिग बिलियन डेज सेल (Big Billion Days Sale) शुरू हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है. इस सेल में काफी कम कीमत में सामान को बेचा गया. लेकिन सेल के दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोगों को खरीदे गए सामान के उलट गलत सामान भी मिला. हाल ही में एक शख्स ने आईफोन ऑर्डर किया था और उसको बॉक्स में साबुन मिले. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको उम्मीद से दोगुना मिला. हाल ही में एक शख्स ने iPhone 13 ऑर्डर किया था, लेकिन उसे iPhone 14 डिलीवर हो गया. आइए जानते हैं मामला...

One of my follower ordered iPhone 13 from Flipkart but he recieved iPhone 14 instead of 13 pic.twitter.com/FDxi0H0szJ — Ashwin Hegde (@DigitalSphereT) October 4, 2022

ट्विटर पर एक शख्स ने दो तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि कैसे उसके फॉलोअर को 50 हजार में iPhone 13 के बदले iPhone 14 मिल गया. Ashwin Hegde नाम के ट्विटर यूजर ने दो तस्वीरें शेयर कीं. एक में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए iPhone 13 की जानकारी थी तो वहीं दूसरी तस्वीर में iPhone 14 का बॉक्स था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरे एक फॉलोअर ने फ्लिपकार्ट से iPhone 13 का ऑर्डर दिया लेकिन उसे 13 के बजाय iPhone 14 प्राप्त हुआ.'

ट्वीट काफी वायरल हो चुका है. दो दिन में ही ट्वीट को 8 हजार से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है. कुछ लोग फ्लिपकार्ट का मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि iPhone 14 प्राप्त हुए शख्स को वही ऑर्डर लेना चाहिए जो उसने खरीदा है. आइए देखते हैं लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए...

As a responsible citizen, he should return it and get iPhone 13 — Sandeep D (@itssandeepd) October 5, 2022

Dikkat bas yhi hai warrenty claim nhi kr payenge — Rana (@Raghav_K20) October 5, 2022