Micromax के Smartphone में आई ऐसी परेशानी! अपने आप फूल गई बैटरी; गुस्से में यूजर बोला- मत करो इस्तेमाल

Micromax ने इंडियन मार्केट में 2021 में एक नए स्मार्टफोन की घोषणा की थी. डिवाइस एक मिड रेंज मॉडल था जिसे IN 1 कहा जाता था, जिसे सक्षम स्पेक्स के साथ लॉन्च किया गया था. हालांकि, लॉन्च के एक साल से थोड़ा अधिक समय से, इस स्मार्टफोन के मालिकों ने डिवाइस के बारे में कुछ प्रमुख शिकायतों के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. शुभम दत्त ने सबसे पहले अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस खबर की जानकारी दी. अपने मूल ट्वीट में, उन्होंने अपने अनुभव के साथ-साथ माइक्रोमैक्स IN 1 मॉडल की छवियों के बारे में एक छोटा संदेश शेयर किया.

उन्होंने कहा कि कंपनी ने आईएन 1 ​​के लिए एक साल बाद अगस्त पैच अपडेट जारी किया. हालांकि, इस अपडेट ने तेजी से बैटर ड्रेनिंग लाया और कुछ दिनों के बाद, उन्होंने देखा कि बैटरी में भी स्वेलिंग शुरू हो गई थी.

यह इस बिंदु पर काफी ध्यान देने योग्य हो गया कि पीछे का पैनल बीच से बाहर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे उसे अच्छे के लिए डिवाइस को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया. हालांकि, यह दुर्भाग्य से एक अलग घटना प्रतीत नहीं होती है. एक अन्य ट्वीट में, शुभम दत्त ने ट्विटर पर समान मुद्दों का सामना करने वाले अन्य लोगों की खोज की और उनकी शिकायतों के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए. इसमें "मैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 हैंडसेट में तेजी से बैटरी खत्म होने की समस्या का सामना कर रहा हूं" जैसे ट्वीट शामिल थे.

So, I just tried checking if it was my unit only or others too, and it looks like I am not the only one. Attaching some screenshots below.

So if you are a Micromax user, please don’t update your phone. (2/2)@Micromax__India @rahulsharma pic.twitter.com/WWCItbONkX

— Shubham Dutt (@shubhamdutt13) September 20, 2022