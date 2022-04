Micromax ला रहा 11 हजार से कम कीमत वाला फोन, तगड़ी बैटरी और गजब कैमरा; जानिए फीचर्स

नई दिल्ली. Micromax In 2c full specs sheet leaked: माइक्रोमैक्स (Micromax) जल्द ही भारतीय बाजार में अपना इन 2सी (Micromax In 2c) स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. हाल ही में, फोन की लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा किया गया था और डिवाइस को कुछ सर्टिफिकेशन वेबसाइटों पर प्रमाणित किया गया था. लेटेस्ट डेवलपमेंट में माइक्रोमैक्स इन 2c (Micromax In 2c) की स्पेक्स शीट और रेंडरर्स का खुलासा किया गया है. Pricebaba की रिपोर्ट में कीमत का खुलासा हुआ है. आइए जानते हैं...

Micromax In 2c Price In India

Pricebaba की खबर के मुताबिक, माइक्रोमैक्स इन 2सी (Micromax In 2c) 3GB रैम और 32GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होगा. इसकी कीमत 10,499 रुपये होगी. लॉन्च के समय अधिक कॉन्फिगरेशन की भी उम्मीद कर सकते हैं. इसके अलावा, आगामी स्मार्टफोन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है.

Micromax In 2c Colors & Design

टिपस्टर सुधांशु अंभोरे ने ट्विटर पर फोन के तीन रंगों के रेंडर शेयर किए. फोन ब्लैक, ग्रे और ब्राउन/मैरून शेड में आ सकता है. फोन के डिजाइन की बात करें तो यह लगभग पुराने फोन के समान दिखता है. हालांकि, कैमरा आईलैंड 2b के समान है, जिसमें सेंसर के नीचे एक एलईडी फ्लैश है. फ्रंट में वाटर-ड्रॉप नॉच पैनल, टॉप पर सिंगल सेल्फी स्नैपर और एक ईयरपीस है.

Micromax In 2c Specifications

स्मार्टफोन में 6.52 इंच का एचडी+ डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 720 x 1600 पिक्सल है. इसमें 400 निट्स ब्राइटनेस और 89% एसटीबी रेशियो है. यह एक 5MP सेल्फी स्नैपर और पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सिस्टम से लैस है. पीछे एक 8MP मुख्य लेंस और VGA सेंसर है.

Micromax In 2c Battery

टॉप पर, यह UNISOC T610 चिपसेट द्वारा संचालित है जिसे 4GB/6GB LPDDR4x रैम और 64GB eMMC 5.1 इंटरनल स्टोरेज (माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के माध्यम से विस्तार योग्य) के साथ जोड़ा गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है और इसकी चार्जिंग स्पीड 10W है.