Micromax In सीरीज स्मार्टफोन्स के लोग हुए दिवाने, सिर्फ 2 घंटे में Booking Full

नई दिल्ली: चीनी मोबाइल फोन कंपनियों से टक्कर लेने मैदान में उतरी Micromax ने एक बार फिर भारतीयों को दिवाना बना दिया है. कंपनी के नए In सीरीज के हैंडसेट्स की प्री बुकिंग मात्र दो घंटे में ही फुल हो गई है. बताते चलें कि 10 नंवबर दोपहर 12 बजे ही Micromax In Note 1 और Micromax In 1B को प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था.

कंपनी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि इन फोन की बुकिंग फुल हो गई, यानी कि सारे फोन पहले ही दिन बुक हो गए हैं. इससे साफ पता चलता है कि कंपनी के वापसी के बाद अब इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है.

IN 1b and IN note 1 - ALL BOOKED! We are overwhelmed to see the love and support you have shown for #INMobiles and want to thank you for truly going all #INForIndia! We will be back on sale on the 24th of Nov for IN note 1 & 26th of Nov for IN 1b. We can't wait to see you then. pic.twitter.com/2MFrmSAsN9

— Micromax India (@Micromax__India) November 10, 2020