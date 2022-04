Mini Air Cooler: चिलचिलाती धूप में नहीं छूटेंगे पसीने! खरीदें 300 रुपये से भी सस्ती ये गजब की डिवाइस

Mini Air Cooler in Less than Rs 300: इस साल गर्मी हर रिकॉर्ड तोड़ रही है और ऐसे में हर दिन काम के लिए घर से बाहर निकलना बहुत परेशान कर रहा है. काम तो नहीं रोका जा सकता है लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में आप खुद को पसीने में भीगने से बचा सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसे मिनी एयर कूलर (Mini Air Cooler) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप 300 रुपये से भी कम में अपने घर लेकर जा सकते हैं और कहीं भी गर्मी से बच सकते हैं..

300 रुपये से कम में खरीदें ये गजब का मिनी एयर कूलर

आपको बता दें कि हम यहां Leonardi Portable Air Cooler की बात कर रहे हैं जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) से सस्ते में खरीद सकते हैं. 1,099 रुपये की कीमत वाले इस मिनी एयर कूलर (Mini Air Cooler) को 73% के डिस्काउंट के बाद केवल 295 रुपये में बेचा जा रहा है.

Photo Credit: Amazon

जहां चाहें वहां मिलेगा गर्मी से छुटकारा

जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये एक पोर्टेबल कूलर है जिसे आप अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं. ये मिनी एयर कूलर (Mini Air Cooler) केवल 200 ग्राम का है और ये एक पेन जितना बड़ा है यानी इसे आप आराम से अपनी जेब में या बैग में रख सकते हैं. इसे यूएसबी या फिर पावर बैंक के जरिए चार्ज किया जा सकता है.

जबरदस्त हैं इस मिनी एयर कूलर के फीचर्स

इस शानदार मिनी एयर कूलर, Leonardi Portable Air Cooler के फीचर्स की बात करें तो हम आपको बता दें कि ठंडी हवा के साथ-साथ ये कूलर पानी के छींटे भी फेंकता है. इस कूलर में एक पानी की एक छोटी-सी टंकी है जिसमें आप जब पानी भर देंगे, तो ऑन करने पर आपको गर्मी में ठंडे छींटे भी मिलेंगे. अगर आप इस तकनी में मिनरल वॉटर या फिर गुलाब जल डाल देते हैं तो आप अपनी त्वचा को ताजा महसूस करा सकेंगे.