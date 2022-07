अब बरसाती कीड़े और मच्छर नहीं करेंगे नाक में दम! 500 रुपये में मिलेगा परफेक्ट Solution

How to Get Rid of Mosquitoes and Insects in Monsoon: हर मौसम अपने साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें लेकर आता है. जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और देश के कई शहरों में मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है. बारिश अपने साथ गर्मी से राहत तो लेकर आती ही ही लेकिन साथ में मच्छरों और कीड़े-मकौड़ों को भी लेकर आती है. इन मच्छरों और बरसाती कीड़ों का रात में भिनभिनाना सभी को बहुत परेशान करता है और ये अपने साथ कई बीमारियां और एलर्जी लाते हैं. आज हम आपको एक ऐसा सोलूशन बनाएंगे जिससे आप कीड़ों-मकौड़ों और मच्छरों को घर में घुसने से रोक सकेंगे और इसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपये का खर्चा करना होगा..

500 रुपये में पाएं मछरों और कीड़ों से छुटकारा

अगर आप सोच रहे हैं कि 500 रुपये में आप मच्छरों और बरसाती कीड़ों से छुटकारा कैसे पा सकेंगे तो हम आपको बता दें कि हमारे पास आपके लिए एक कमाल नेट (Mosquito Net for Windows) है जो इन मच्छरों और कीड़ों को आपके घर में ही नहीं घुसने देगा. हम यहां YEEBAY Window Mosquito Mesh Net की बात कर रहे हैं जिससे मच्छरों को दूर भगाना काफी आसान हो जाएगा. 755 रुपये का ये विंडो नेट फिलहाल अमेजन (Amazon) पर 34% के डिस्काउंट के बाद 755 रुपये में बिक रहा है.

Photo Credit: Amazon

मच्छरों-कीड़ों की घर में नहीं हो सकेगी एंट्री

आपको बता दें कि YEEBAY Window Mosquito Mesh Net प्री-स्टिच्ड (Pre-Stitched Mosquito net) है जो पालीएस्टर का बना हुआ है और कीड़ों को अच्छी तरह रोक लेता है. जैसा इसका नाम है, इसे आसानी से घर या ऑफिस में विंडो पर जाली की तरह लगाया जा सकता है, जब चाहे हटाया जा सकता है और ये वॉशेबल भी है. ये हल्का और मजबूत YEEBAY Window Mosquito Mesh Net कहीं भी फिट किया जा सकता है और इससे आप खतरनाक बीमारियों से सेफ रह सकते हैं.

इस मच्छर वाले नेट के डायमेंशन की बात करें तो ये 150 x 120 x 1 सेंटीमीटर का है और इसका रंग सफेद है. इसमें आपको नेट के साथ विंडो गेज (Windows Gauge) और एक मैजिक टेप भी दिया जाएगा.

