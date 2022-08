दिलों की धड़कनें बढ़ाने आ रहा Motorola का धांसू कैमरे वाला Smartphone, Video देखकर आप भी हो जाएंगे फैन

Motorola बहुत जल्द नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम Moto G32 होगा. टिपस्टर मुकुल शर्मा ने एक वीडियो में डिवाइस के डिज़ाइन के साथ-साथ इसके प्रमुख विनिर्देशों का पहले ही खुलासा कर दिया है. Moto G32 की कीमत काफी कम होने वाली है. फोन में 50MP का शानदार कैमरा मिलेगा और इसके डिजाइन को भी खूब पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं Moto G32 का डिजाइन और फीचर्स...

Moto G32 Color Options

पहले अफवाहों ने सुझाव दिया था कि डिवाइस भारतीय बाजार में एक एंट्री-लेवल यूनिसोक चिपसेट से लैस होगा. टिपस्टर स्पष्ट करता है कि डिवाइस में स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट है, जो Moto G32 के यूरोपीय वर्जन में भी मौजूद है. जैसा कि वीडियो से देखा जा सकता है, Moto G32 एक ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है.

[Exclusive] moto g32 is launching tomorrow in India. Ahead of launch, here's the first hands-on look of the Indian variant of the device for the #stufflistingsarmy

Feel free to retweet.#motorola #motog32 #AllYouWant pic.twitter.com/Il5zpgO2GY

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 8, 2022