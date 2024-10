Mukesh Ambani को मिला BSNL से जोरदार झटका, अब लाएगा 4G Mobile; इस देसी कंपनी से मिलाया हाथ

जब Jio, Airtel और Vi ने अपना चार्ज बढ़ाया तो बहुत सारे लोग BSNL में आ गए. BSNL का चार्ज सबसे कम है इसलिए बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं. BSNL भी अब 4G नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क पर ला सके. गांव में अभी भी बहुत सारे लोग पुराने फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए BSNL ने इन लोगों के लिए एक नया सर्विस शुरू किया है.

Karbonn Mobiles के साथ मिलाया हाथ

BSNL ने Karbonn Mobiles के साथ मिलकर फोन लाने का ऐलान किया है जो Jio के फोन से सस्ता हो सकता है. इस फोन के साथ BSNL का सिम भी मिलेगा और इस फोन से आप बहुत तेजी से इंटरनेट चला सकते हैं. इस डिवाइस की मदद से लोगों को महंगे फोन्स में BSNL 4G चलाने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने फाउंडेशन डे पर ही कार्बन मोबाइल्स के साथ एमओयू साइन किया है.

With the signing of a landmark #MoU, #BSNL and #KarbonnMobiles to introduce an exclusive SIM handset bundling offer under the Bharat 4G companion policy. Together, we aim to bring affordable 4G connectivity to every corner of the nation.#BSNLDay #BSNLFoundationDay pic.twitter.com/M37lXjhaGP

— BSNL India (@BSNLCorporate) October 1, 2024