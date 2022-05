लॉन्च हुआ एक बार में 100 घंटों तक चलने वाला जबरदस्त Neckband! कम कीमत में पाएं मस्त फीचर्स

Just Corseca Stallion Neckband: मेट्रो में सफर कर रहे हों या शहर के बाहर कहीं घूमने जा रहे हों, गाने तो लगभग सभी लोग सुनते हैं और इसके लिए इयरबड्स, इयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी गाने सुनने या फिर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको बता दें कि Just Corseca ने एक नया नेकबैंड (Neckband) अनाउन्स किया है. कम कीमत में ये नेकबैंड कमाल के फीचर्स से लैस है. आइए इसके बारे में और जानते हैं..

Just Corseca Stallion Neckband हुआ लॉन्च

Damson Technologies Pvt Ltd के फ्लैगशिप ब्रांड Just Corseca ने एक नया नेकबैंड (Neckband), Just Corseca Stallion लॉन्च किया है जो ब्लूटूथ v5.0 पर काम करता है. 15 मीटर तक की दूरी से कनेक्ट हो सकने वाले इस नेकबैंड में आपको दमदार बैटरी और कमाल के साउन्ड एक्सपीरिएंस के साथ और भी सारे कमाल के फीचर्स दिए जा रहे हैं. इस नेकबैंड की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है.

कम कीमत में खरीदें ये नेकबैंड

आपको बता दें कि Just Corseca Stallion को ग्रे और ब्लैक, दो रंगों में खरीदा जा सकता है. एक साल की वॉरन्टी वाले इस नेकबैंड की कीमत 3,499 रुपये है और ये Just Corseca की आधिकारिक वेबसाइट और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से लिया जा सकता है.

एक बार में 100 घंटों तक सुनें गाने

वैसे तो Just Corseca Stallion में कई सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं लेकिन जिस एक फीचर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, वो इस नेकबैंड की बैटरी लाइफ है. इस नए नेकबैंड में आपको 800mAh की बैटरी दी जा रही है जिसकी बदौलत आप एक बार इस नेकबैंड को चार्ज करके पूरे 100 घंटों तक गाने सुन सकेंगे. इसमें आपको 70 घंटों का टॉकटाइम और 400 घंटों का स्टैंडबाइ टाइम भी मिलेगा. नेकबैंड की केटेगरी में ये सबसे दमदार बैटरी देने वाला प्रोडक्ट है.

Just Corseca Stallion के बाकी फीचर्स

इस ब्लूटूथ नेकबैंड को आराम से पहनकर बाइक चलाई जा सकती है, वर्क-आउट किया जा सकता है और ट्रैवल भी किया जा सकता है. इसकी डिजाइन काफी अच्छी है और ये पहनने में भी काफी आरामदायक है. इसमें आपको 20Hz-20KHz का फ्रीक्वेन्सी रिस्पॉन्स मिलता है और इसे यूएसबी टाइप-सी पोर्ट से चार्ज किया जा सकता है.