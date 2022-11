कोई चोरी से तो नहीं चला रहा आपका Netflix अकाउंट? बिना Password बदले ऐसे पता लगाकर करें Remove

Who is Using your Netflix Account: कोविड के बाद OTT कंटेंट का क्रेज बढ़ गया है. लोग सिनेमा घर जाने के बजाय ओटीटी कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं. फिल्में भी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर लॉन्च की जा रही हैं. नेटफ्लिक्स (Netflix) के बारे में जरूर जानते होंगे. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है. आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट आपकी पर्मिशन के बिना इस्तेमाल कर रहा है. साथ ही बताएंगे कि उस अकाउंट को कैसे रिमूव करें...

कोई चोरी से तो नहीं चला रहा आपका Netflix अकाउंट?

सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को खोलना होगा और फिर अपना आईडी या फोन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद वहां दिए गए प्रोफाइल्स में से कोई एक प्रोफाइल पर जाना होगा.

ऐसे तुरंत लगाएं पता

कोई भी प्रोफाइल को खोलने के बाद आपको साइड में दिए गए मेनू पर जाना होगा और फिर नीचे दिए गए 'अकाउंट' के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद 'अकाउंट सेटिंग्स' में जाना होगा. यहां आपको कई ऑप्शन्स दिखाई देंगे, जिनमें से एक, 'रीसेंट डिवाइस स्ट्रीमिंग एक्टिविटी' होगा. जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, आपके सामने सारे अकाउंट्स सामने आ जाएगा कि आपकी डिवाइस में कहां से और कितने बजे किसने लॉग-इन किया है.

अनचाहे Logins को करें रिमूव

चेक करने के बाद आप उन अकाउंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं जिनको आप नहीं पहचानते हैं और जिन्हें आप नहीं रखना चाहते हैं. इसके लिए दोबारा 'अकाउंट' पर जाएं, फिर 'अकाउंट सेटिंग्स' में जाएं और मेनू में दिए ऑप्शन, 'साइन आउट ऑफ ऑल डिवाइसेज' पर क्लिक करें. इस तरह आप अनचाहे अकाउंट्स से छुटकारा पा सकेंगे और अपने अकाउंट एमन दोबारा लॉग-इन करके उसे यूज कर सकेंगे. आप चाहें तो पासवर्ड भी बदल सकते हैं.

