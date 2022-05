Netflix करते हैं यूज तो इन Tips को अपनाएं! दोगुना हो जाएगा फेवरेट शोज-फिल्में देखने का मजा

Netflix Tips and Tricks for Better Viewing 2022: इंटरनेट के इस दौर में मनोरंजन के लिए फिल्मों के साथ-साथ ओटीटी (OTT) का नाम भी जुड़ गया है. आज के समय में नेटफ्लिक्स (Netflix) और अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) जैसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप नेटफ्लिक्स देखने के अपने अनुभव में चार चांद लगा सकते हैं.

प्रोफाइल को लॉक करें

अगर आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर एक ऑप्शन प्रोफाइल को लॉक करने का भी होता है. इस तरह, अगर आपके अकाउंट पर एक से ज्यादा प्रोफाइल्स हैं, तो प्राइवेसी के लिए प्रोफाइल को लॉक करना एक अच्छा ऑप्शन है. अपने चार डिजिट के पिन को सेट करने के लिए आपको वेब पर अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट खोलना होगा.

वॉच हिस्ट्री को हटा दें

अगर आपके अकाउंट पर एक ही प्रोफाइल है और उसे आपके अलावा भी लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. अगर आप दूसरे यूजर्स को नहीं बटन चाहते हैं कि आप क्या देखते हैं, तो आप वॉच लिस्ट में जाकर उस एपिसोड या मूवी को हटा सकते हैं, जिसे आप देख रहे हैं.

स्ट्रीम करते समय सेव करें मोबाईल डेटा

अगर आप उनमें से हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है और आप अपने मनपसंद शोज और फिल्मों को स्ट्रीम करने के लिए मोबाईल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर एक ऐसा ऑप्शन भी है जिससे आप इंटरनेट क बचा सकते हैं. ऐप सेटिंगस और फिर मोबाईल डेटा यूसेज में जाकर अगर आप ‘सेव डेटा’ के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो आप अपना इंटरनेट बचा पाएंगे.

इन छोटी-छोटी ट्रिक्स से नेटफ्लिक्स देखना आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार हो सकता है