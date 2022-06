549 रुपये में मिल रहा है Nokia का 4G Smartphone! इस शानदार ऑफर पर टूट पड़े लोग

Nokia C01 Plus Best Deal in Flipkart Electronics Sale: अगर आप अपने घर में किसी ऐसे के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इसका बहुत इस्तेमाल न करता हो या फिर जिसे बेसिक यूज के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो हमारे पास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर चल रही फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेल (Flipkart Electronics Sale) से आप नोकिया (Nokia) के 4G स्मार्टफोन को महज 549 रुपये में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

सस्ते में खरीदें Nokia का ये 4G स्मार्टफोन

Nokia C01 Plus के फ्लिपकार्ट के ऐप पर 7,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है और 15% के डिस्काउंट के बाद फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन का सेलिंग प्राइस 6,799 रुपये है. अगर आप इस फोन को खरीदते समय SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये स्मार्टफोन 680 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद 6,119 रुपये में मिल जाएगा.

549 रुपये में ऐसे मिलेगा Nokia C01 Plus

नोकिया (Nokia) के इस 4G स्मार्टफोन को 549 रुपये में खरीदने के लिए आपको एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल करना होगा. 6,799 रुपये पर लिस्ट किए गए फोन को अपने पुराने स्मार्टफोन के बदले में खरीदकर आप 6,250 रुपये तक बचा सकते हैं. अगर आपको एक्सचेंज ऑफर का पूरा लाभ मिल जाता है, तो आपके लिए Nokia C01 Plus की कीमत 6,799 रुपये से कम होकर 549 रुपये हो जाएगी.

Nokia C01 Plus के फीचर्स

आपको बता दें कि इस डील में Nokia C01 Plus के 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की बात हो रही है. ये स्मार्टफोन यूनीसॉक SC9863A प्रोसेसर (Unisoc SC9863A Processor) पर काम करता है और इसमें आपको 5.45-इंच का एचडी+ आईपीएस स्क्रीन डिस्प्ले दिया जा रहा है. Nokia C01 Plus 5MP के रीयर कैमरे और 2MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है और इसमें आपको 3000mAh की बैटरी दी जा रही है. डुअल सिम वाला ये 4G स्मार्टफोन एक्स्पैन्डेबल स्टोरेज और ऑडियो जैक के साथ आता है.