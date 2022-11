Nokia लॉन्च करने जा रहा 5G Smartphones का 'शहंशाह'! 200MP के कैमरे के साथ मिलेंगे ये जबरदस्त फीचर्स

Nokia Ferrari Plus 5G Launch Date Price in India: 5G नेटवर्क को भारत में लॉन्च किया जा चुका है. ऐसे में, अगर आप अपने लिए एक नए 5G फोन की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि थोड़ा इंतजार और कर लें. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी नोकिया (Nokia) एक नया 5G स्मार्टफोन, Nokia Ferrari Plus 5G लॉन्च करने जा रहा है जिसके सभी फीचर्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं. आइए डिटेल में जानते हैं कि इस फोन को कब लॉन्च (Nokia Ferrari Plus 5G Launch Date) किया जाएगा, इसकी कीमत (Nokia Ferrari Plus 5G Price in India) कितनी हो सकती है और इसके स्पेसिफिकेशन्स (Nokia Ferrari Plus 5G Specifications) क्या हैं..

Nokia Ferrari Plus 5G Launch Date

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोकिया के जिस नए 5G स्मार्टफोन, Nokia Ferrari Plus 5G की हम बात कर रहे हैं, उसे आने वाले महीने में लॉन्च किया जा रहा है. 200MP के धमाकेदार कैमरे वाले इस स्मार्टफोन को 20 दिसंबर, 2022 को लॉन्च किया जा रहा है और इसे भारत समेत और भी कई सारे देशों में पेश किया जा रहा है.

Nokia Ferrari Plus 5G Price in India

लॉन्च डेट के बारे में तो जानकारी सामने आ गई है लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि इस स्मार्टफोन की कीमत कितनी होगी. रिपोर्ट्स और लीक्स के हिसाब से, नोकिया के इस अपकमिंग 5G स्मार्टफोन, Nokia Ferrari Plus 5G की कीमत 37,500 रुपये के आस-पास हो सकती है. उम्मीद है कि ऑफिशियल तौर पर फोन की कीमत का खुलासा जल्द हो जाए.

Nokia Ferrari Plus 5G Specifications

स्पेसिफिकेशन्स यानी फीचर्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि Nokia Ferrari Plus 5G में 6.9-इंच का धांसू 4K एमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले और 1440 x 3200 पिक्सल का रेसोल्यूशन दिया जा रहा है. ये फोन क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है जिसमें 200MP का मेन सेंसर, 32MP का दूसरा, 16MP का तीसरा और 5MP का चौथा सेंसर शामिल होगा. Nokia Ferrari Plus 5G में 64MP+16MP के फ्रंट कैमरा सेंसर्स दिए जा सकते हैं.

इसे 12GB तक RAM और 512GB तक के स्टोरेज में लॉन्च किया जा रहा है और इसके दोनों स्टोरेज वेरिएंट्स Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर पर काम करेंगे. बैटरी की बात करें तो Nokia Ferrari Plus 5G 8100mAh की बैटरी के साथ आ सकता है.

