इस दिन Launch हो रहा आर-पार दिखने वाला शानदार Smartphone! जानिए फीचर्स और Pre-Booking डिटेल्स

Nothing Phone (1) Launch Date in India and Pre-Booking Details: मार्केट में हर कुछ दिनों पर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है जिसमें आपको कमाल के फीचर्स दिए जाते हैं. ये स्मार्टफोन्स भले ही अलग-अलग कंपनियों के हों, लेकिन इनका बेसिक डिजाइन सेम ही होता है. आज हम आपको एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल अलग है और ऐसा फोन शायद ही आपने कभी देखा हो. जिस स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं वो Nothing Phone (1) है, जो एक ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आता है यानी इससे आप आर-पार देख सकते हैं. आइए Nothing Phone (1) की लॉन्च डेट (Launch Date), स्पेक्स (Specs) और प्री-बुकिंग डिटेल्स (Pre-Booking Details) के बारे में सबकुछ जानते हैं..

इस दिन Launch हो रहा ये ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन

Nothing के पहले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) के बारे में मार्केट में काफी चर्चा हो रही है. इस ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन को आने वाले दिनों में भारतीय यूजर्स के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. आपको बता दें कि Nothing ने कन्फर्म कर दिया है कि उनके पहले स्मार्टफोन को 12 जुलाई को एक ईवेंट में पहली बार पेश किया जाएगा.

Nothing Phone (1) की Pre-Booking डिटेल्स

आधिकारिक तौर पर तो इस फोन की सेल को लेकर बहुत जानकारी नहीं आई है लेकिन हाल ही में, Nothing Phone (1) की प्री-बुकिंग (Pre-Booking) को लेकर इन्फॉर्मेशन सामने आई है. दरअसल, मशहूर टिप्स्टर मुकुल शर्मा (Mukul Sharma) ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पेज का एक प्री-बुकिंग कूपन है. इसमें यह लिखा है कि इस कूपन की मदद से आप Nothing Phone (1) को प्री-बुक कर सकेंगे और इसके लिए आपको दो हजार रुपये देने होंगे. ये दो हजार रुपये फोन को खरीदते समय बिल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे.

आपको बता दें कि Nothing Phone (1) की प्री-बुकिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है लेकिन क्योंकि कूपन 18 जुलाई तक की वैलिडिटी के साथ आता है, तो यह माना जा रहा है कि प्री-बुकिंग 18 जुलाई से पहले ही होगी.

Nothing Phone (1) के फीचर्स

लीक्स और टिप्स के जरिए Nothing Phone (1) के कई फीचर्स भी सामने आए हैं. इस स्मार्टफोन का सबसे खास फीचर इसका ट्रांसपेरेंट बैक है यानी इससे आपको आर-पार दिखाई देगा. ये फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 SoC प्रोसेसर (Snapdragon 7 Gen 1 Soc Processor) के साथ आएगा और इसमें आपको 8GB तक RAM और 128GB तक का स्टोरेज दिया जाएगा.

इस स्मार्टफोन में 6.55-इंच का एचडी+ ओएलईडी डिस्प्ले और 1080 x 2400 पिक्सल का रेसोल्यूशन मिल सकता है. बैटरी की बात करें तो Nothing के पहले स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है.

फिलहाल Nothing Phone (1) की कीमत को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.