Nothing Phone (2) को देखकर कंपकंपा जाएगा Apple! मिल रहे iPhone 14 जैसे फीचर्स; कीमत भी कम

Nothing इस साल अपना Nothing Phone (2) स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने घोषणा की है कि इस समर में फोन को पेश कर दिया जाएगा. बता दें, Nothing Phone (1) काफी पॉपुलर हुआ है और सबसे बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन साबित हुआ. अब कंपनी इसको आगे ले जा रही है. कंपनी ने सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. लीक ने पहले ही एक तस्वीर चित्रित कर दी है कि हम आने वाले नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन से क्या उम्मीद कर सकते हैं. आइए जानते हैं Nothing Phone (2) के बारे में डिटेल में...

Nothing Phone (2) के बारे में पता चल चुकी है ये चीज क्वालकॉम के एसवीपी और मोबाइल, कंप्यूट और एक्सआर यूनिट्स के जीएम एलेक्स काटौजियन ने लिंक्डइन पर गलती से पुष्टि की है कि नथिंग फोन (2) स्नैपड्रैगन 8+ जेन 2 एसओसी के साथ आएगा. यह भले ही लेटेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे तेज चिपसेट है. फ्लैगशिप चिपसेट से पता चलता है कि फोन पिछले की तुलना में थोड़ा महंगा हो सकता है. बता दें, पहली पीढ़ी के नथिंग फोन (1) की भारत में 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ घोषणा की गई थी. यह हैंडसेट हुड के नीचे एक मिड-रेंज स्नैपड्रैगन 778G+ चिप का उपयोग कर रहा है. Nothing Phone (2): Leaked Specifications

लीक्स की मानें तो Nothing Phone (2) FHD+ डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ AMOLED स्क्रीन होने की उम्मीद है. सामने की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले डिजाइन दिखेंगे. लीक ने संकेत दिया है कि इस विभाग में मामूली बदलाव हो सकते हैं. हमें पीछे की ओर एक अर्ध-पारदर्शी डिजाइन देखने को मिल सकती है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे ब्रांड सभी उत्पादों के लिए अनुसरण करता रहा है. फोन में OIS सपोर्ट के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा सहित एक ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. यह संभवतः नवीनतम Android 13 OS सॉफ़्टवेयर पर चलेगा. कंपनी ने पिछले साल के मॉडल के साथ नवीनतम सॉफ्टवेयर की पेशकश की और इसलिए हम नए वर्जन के साथ भी ऐसा ही करने की उम्मीद करते हैं. Nothing Phone (2) में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी होगी. बता दें, पिछले मॉडल में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी मिलती है. यानी इससे बड़ी बैटरी हमें देखने को मिलेगी. इसे वायरलेस चार्जिंग तकनीक के लिए भी सपोर्ट मिल सकता है.