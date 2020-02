अब फेस मास्क पहन कर भी अनलॉक कर सकते हैं फोन, करना होगा ये काम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का खौफ पूरी दुनिया में अभी भी बना हुआ है. चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 1800 से पार हो गया है. अब तक 22 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामाने आ चुके हैं. कोरोना वायरस अभी भी एक वास्तविक चिंता है. स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई हुई है. फेस मास्क आपकी सुरक्षा को बड़ा सकता हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आप वायरस के संपर्क में नहीं आएंगे. चीन और अन्य देशों में फेस मास्क पहने लोगों को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

फेस मास्क का इस्तमाल करने का एक कारण लोग अपना फोन अनलॉक नहीं कर पा रहे है. एसे में लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, इस समस्या का एक समाधान निकाल लिया गया है. जिसके लिए आपको को एन 95(N95) प्रिंटेट मास्क पहनने होंगे. हालांकि iPhone या iPad में 3D फेस अनलॉक सिस्टम होता है. जहां N95 मास्क काम नहीं करेगा.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.

https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8

— Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020