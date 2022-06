स्लो इंटरनेट में भी Netflix, Amazon Prime पर मिलेगा बिंदास एंटर्टेन्मेंट! फॉलो करें ये आसान Tips

How to Stream Netflix-Amazon Prime Content in Slow Speed: आज के समय में हमारा सर मनोरंजन हमारे स्मार्टफोन में समय हुआ है. फिल्मों के साथ-साथ आज ओटीटी का भी दौर है जहां नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी लोकप्रिय हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने फेवरेट शोज और फिल्में देखने के लिए आपको आम तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप कम स्पीड के इंटरनेट पर भी आराम से, बिना किसी रुकावट के अपने मनपसंद कंटेन्ट को एन्जॉय कर पाएंगे..

कंटेन्ट देखने के लिए लें ये Plan

आपको शायद पता होगा, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मजा उठाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ता है. अगर आप एक प्रीमियम प्लान खरीदेंगे तो आपका ज्यादा इंटरनेट खर्च होगा वहीं बेसिक प्लान लेने से आपको एचडी रेसोल्यूशन में फिल्में देखने का फायदा नहीं मिलेगा पर फिर आप इंटरनेट को भी बचा पाएंगे.

शो या फिल्म देखते समय न करें ऐसा

कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म देख चुके हैं लेकिन फिर से देखना चाहते हैं और ऐसे में आप बार-बार फिल्म या शो को आगे बढ़ाकर सीन स्किप कर देते हैं. हमारा आपको यह सुझाव है कि ऐसा न करें क्योंकि इससे भी आपका नेट बहुत तेजी से बर्बाद होता है और स्लो नेट हुआ, तो समय भी ज्यादा लगता है. वीडियो को बार-बार ड्रैग करना या फिर आगे बढ़ाना, स्लो इंटरनेट के साथ बहुत परेशान कर सकता है.

बीच में करें ये काम

जब भी आप कोई शो या फिल्म देख रहे हैं और आपका इंटरनेट धीरे चल रहा है तो हम आपको बता दें कि आप बीच में वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते है. ऐसा करने से, वीडियो थोड़ा बफर हो जाएगा और आगे का हिस्सा पहले से लोड हो जाएगा. इस तरह, आपको बार-बार बफर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वीडियो लगातार चलता रहेगा.