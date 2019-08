मोस्ट अवेटेड Samsung Galaxy Note 10 और Galaxy Note 10+ हुआ लॉन्च, ऐसे मिलेगा 6000 कैशबैक

नई दिल्ली: कोरियन स्मार्टफोन मेकर सैमसंग (SAMSUNG) ने भारत में मोस्ट अवेटेड Galaxy Note 10 और Galaxy Note 10 Plus लॉन्च की है. गैलेक्सी नोट 10 की शुरुआती कीमत 69999 रुपये है, जबकि नोट 10 प्लस की शुरुआती कीमत 79999 रुपये है. प्री-बुकिंग पर 9999 रुपये का गैलेक्सी वॉच मिलेगी. 23 अगस्त से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. HDFC कार्ड का इस्तेमाल करने पर 6000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

Galaxy Note 10 स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Galaxy Note 10 की स्क्रीन साइज 6.3 इंच है. Note10 की रैम 8जीबी और इंटर्नल मेमोरी 256जीबी है. 16MP+12MP+12MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसकी बैटरी 3500 mAh की है.

Next-level power comes with next-level offers! The #GalaxyNote10will be available starting at ₹69,999/-. And the #GalaxyNote10Plusstarts at ₹79,999/-. Pre-book and get Galaxy Watch Active at ₹9,999/- or Galaxy Buds at ₹4,999/- & ₹6,000/- cashback: https://t.co/ZnIpZunpg1 pic.twitter.com/PDgQQAGyW1

— Samsung India (@SamsungIndia) August 20, 2019