महंगी होगी Samsung Galaxy Ring? कीमत के साथ देना पड़ सकता है सब्सक्रिप्शन चार्ज

Samsung Galaxy Ring Price: सैमसंग जल्द ही अपनी पहली स्मार्ट रिंग लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत Apple वॉच जितनी हो सकती है. इतना ही नहीं कंपनी डिवाइस की कीमत के अलावा एक सब्सक्रिप्शन शुल्क भी ले सकती है. यह जानकारी टिप्सटर योगेश ब्रार द्वारा दी गई है. योगेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किया है. योगेश का कहना है कि Samsung Galaxy Ring की कीमत लगभग 300 से 350 अमेरिकी डॉलर हो सकती है. भारत में इसकी कीमत 35,000 रुपये के आसपास हो सकती है.

Samsung Galaxy Ring as of now is priced at Rs 35k in India.

US price in the $300-350 range

Pretty expensive piece of tech..

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 22, 2024