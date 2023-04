Samsung ला रहा स्टाइलिश डिजाइन वाला गजब Smart TV! घर को बना डालेगा थिएटर

Samsung भारतीय मार्केट में एक धमाकेदार टीवी लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने टीज करना शुरू कर दिया है. कंपनी नए टीवी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह इस क्षेत्र का पहला OLED टीवी मॉडल है. दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज ने अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर एक नए माइक्रोसाइट के साथ नए ओएलईडी टीवी लॉन्च को टीज किया.

पोस्टर आया सामने

हम कंपनी को "गेट रेडी फॉर मोर" और उसके बाद "WOW" कहते हुए देख सकते हैं. इस टीजर पोस्टर के नीचे, ब्रांड "Register your interest in the Next Quantum Leap in display technology" का एक तरीका प्रदान करता है. दूसरे शब्दों में, सैमसंग अपने QLED टीवी लाइनअप के बाहर एक नया टीवी लाइनअप लॉन्च करने के लिए तैयार है.

आ सकते हैं 3 साइज

यानी नया टीवी OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित होने की संभावना है. इसके अलावा, कंपनी ने आने वाले टीवी मॉडल के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. हालांकि, सैमसंग ने हाल ही में अमेरिकी बाजार में दो नए 4K OLED टीवी की घोषणा की. इसमें नए S95C और S90C शामिल हैं, जो इसके लेटेस्ट OLED 4K टीवी लाइनअप से हैं. ये 55 इंच, 65 इंच और 77 इंच डिस्प्ले साइज जैसे कई वर्जन्स में पेश किए जाते हैं.

कंपनी ने नए 4K OLED टीवी जारी किए, जिनकी कीमत 1,889 अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है. S95C और S90C मॉडल में गतिशील और वाइब्रेंट कलर रिप्रोडक्शन के लिए AI संचालित न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर है. लेकिन बता दें, अभी सिर्फ अटकलें हैं. हो सकता है कि सैमसंग इनमें से किसी भी टीवी मॉडल को लॉन्च करने का फैसला नहीं कर सकता है, या शायद उनमें से सिर्फ एक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकता है.