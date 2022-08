SBI Alert: स्टेट बैंक के नाम से आने वाले इस मैसेज से रहें सावधान! रिप्लाई करना पड़ सकता है भारी, तुरंत करें रिपोर्ट

SBI Scam Beware of This Message by Hackers: ऑनलाइन स्कैम्स के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. आमतौर पर सबसे ज्यादा स्कैम्स टेक्स्ट मैसेज के जरिये होते हैं. ऐसा ही एक स्कैम सामने आया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के यूजर्स को टारगेट कर रहा है. इस स्कैम में एसबीआई (SBI) के कस्टमर्स को एक मैसेज आ रहा है जो असल में हैकर्स का जाल है. इस मैसेज का रिप्लाई करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है और इसकी वजह से आप अपने अकाउंट के सारे पैसे खो सकते हैं. आइए जानते हैं कि यहां किस मैसेज की बात की जा रही है, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है और उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है..

SBI से आने वाले इस मैसेज से रहें सावधान!

PIB Fact Check Team ने हाल ही में यह पता लगाया है कि कई हैकर्स और स्कैमर्स एसबीआई (SBI) के यूजर्स को एक मैसेज भी रहे हैं जिससे यूजर्स का अकाउंट खाली हो सकता है. इस मैसेज में एसबीआई यूजर्स से कहा जा रहा है कि उनका SBI Yono अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है जिसे एक्टिवेट करने के लिए यूजर को अपनी PAN Card डिटेल्स अपडेट करनी होंगी. आपको बता दें कि ये मैसेज आधिकारिक तौर पर एसबीआई से नहीं भेजा जा रहा है और ये एक स्कैम है.

Photo Credit: Business League

रिप्लाई करना पड़ सकता है भारी

आपको बता दें कि इस PAN Card डिटेल्स मांगने वाले मैसेज में एक लिंक भी शामिल है जिसपर क्लिक करके यूजर्स को पैन कार्ड की जानकारी 'एसबीआई' को देनी है. इस लिंक पर क्लिक करने और डिटेल्स फीड करने पर आपकी जरूरी और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाएगी. इस टेक्स्ट मैसेज को रियलिस्टिक बनाने के लिए यूजर का नाम भी ऐड किया गया है. इस सब के बावजूद इसपर विश्वास न करें क्योंकि इसे एसबीआई ने नहीं सिर्फ एसबीआई के नाम पर भेजा जा रहा है.

इस तरह के मैसेज को तुरंत करें रिपोर्ट

अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें. इस मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए आप report.phishing@sbi.co.in पर एक ईमेल लिख सकते हैं या फिर एसबीआई के हेल्पलाइन नंबर, 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं. ध्यान रहे, एसबीआई कभी एसएमएस पर अपने कस्टमर्स की प्राइवेट डिटेल्स नहीं मांगता है और इसलिए अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज आए, तो उससे सावधान हो जाएं.

