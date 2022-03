इस Shoes में है कैमरा, फोन को भी कर सकता है चार्ज; पर खरीदने के लिए है एक शर्त

नई दिल्ली. आज के समय में, हम चारों ओर से ‘स्मार्ट’ डिवाइसेज से घिरे हुए हैं. ऐसे डिवाइसेज, जो इंटरनेट और तकनीक से लैस हैं और जो हमारे जीवन को बेहद आसान बना देते हैं. स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट एसी के बारे में तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको Smart Shoes के बारे में बताने जा रहे हैं. ये Smart Shoes लोकेशन ट्रैकर, फ्रंट और रीयर कैमरा और चार्जिंग पोर्ट जैसे कई सारे कमाल के फीचर्स के साथ आते हैं. आइए इन अनोखे जूतों के बारे में सब कुछ जानते हैं..

प्रसिद्ध ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल Ixigo के ग्रुप सीईओ और संस्थापक, श्री आलोक बाजपाई ने कुछ समय पहले Twitter के जरिए एक अनोखे प्रोडक्ट के बारे में बताया है. Ixigo ने नए जूते लॉन्च किए हैं जो साधारण जूते नहीं बल्कि ‘Smart Shoes’ हैं. एक वीडियो टीजर के जरिए इन जूतों, ShoesX के तमाम फीचर्स के बारे में जानकारी सामने रखी गई है. आपको बता दें कि इससे पहले इस तरह के ‘Smart Shoes’ नहीं बनाए गए हैं.

