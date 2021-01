नई दिल्लीः इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप (WhatsApp) इन दिनों अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चर्चा में है. वाट्सऐप ने अपनी नई पॉलिसी के बारे में यूजर्स को नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं. ऐप की नई शर्तों को लेकर करोड़ों यूजर्स संदेह में हैं कि अब उनका Whatsapp मुश्किलें खड़ी करने वाला है. वाट्सऐप अपनी नई शर्तें 8 फरवरी से लागू करेगा जिसके बाद से यूजर्स की प्राइवेसी खत्म होने का खतरा बढ़ गया है लिहाजा अब लोग दूसरे चैपिंट ऑप्शन को खोज रहे हैं. इस बीच यूजर्स सिग्‍नल (Signal) को डाउनलोड कर रहे हैं. यह ऐप दुनिया में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सबसे सिक्योर बताया जा रहा है. इस बात को विश्व के सबसे अमीर एलन मस्क ने स्वीकार किया है जिन्होंने खुद यूजर्स को सिग्‍नल यूज करने की सलाह दी है.

वाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के बीच इंस्टैंट मैसिंजग ऐप सिग्‍नल (signal massenger) दुनियाभर में लोगों की पहली पसंद बन रहा है. लाखों यूजर्स इसे अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं. सिग्‍नल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी है. कंपनी की ओर से कहा गया है कि पिछले दो दिन से भारी संख्या में यूजर्स के ऐप डाउनलोडिंग के चलते मैसेंजर ऐप (signal massenger) पर वैरीफिकेशन (verification) कोड लेट आ रहे हैं. सिग्‍नल ने अपने मैसेज प्लेटफार्म (messaging platform) से जुड़ने के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है. इस गाइडलाइन में यूजर्स को दूसरे मैसेंजर ऐप (massenger app) से सिग्‍नल पर मूव (move) करने के स्टेप्स बताए गए हैं. सिग्‍नल ने गाइडलाइन में अन्य मैसेंजर ऐप के संबंध में वाट्सऐप के नाम का जिक्र नहीं किया है.

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you're dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG

— Signal (@signalapp) January 7, 2021