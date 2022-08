Smartphone Blast: बम की तरह फटेगा स्मार्टफोन! भूलकर भी इस पोजीशन में ना रखें, बाद में पछताना पड़ेगा

How to Avoid Smartphone Blast by Simple Tips: कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो ब्लास्ट हो चुके हैं और कई से तो यूजर्स घायल भी हो चुके हैं, ऐसे स्मार्टफोन्स को लोग आम तौर पर लोग खरीदने से बचते हैं. हालांकि हर बार ये स्मार्टफोन में खराबी की वजह से नहीं होता है. कई बार ये घटनाएं यूजर्स की वजह से भी सामने आती हैं. इस बात को गंभीरता से लेते हुए आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी बदौलत आप स्मार्टफोन में ब्लास्ट होने की संभावना को कम से कम कर सकते हैं.

गर्मी से बचाना है जरूरी

अगर आप आउटडोर में बैठे हुए हैं और अपने स्मार्टफोन को टेबल पर ही रख देते हैं या फिर घंटों तक इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सूरज की वह से स्मार्टफोन काफी ज्यादा हीट होने लगता है. इस हीट की वजह से स्मार्टफोन की बैटरी में प्रेशर बढ़ने लगता है. कुछ समय बाद जब आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस दौरान प्रोसेसर की गर्मी से ये और भी गर्म हो जाता है जिससे ये फट सकता है. अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई समया आपके स्मार्टफोन के साथ ना आए तो आउटडोर में इसे सीधे खुले में नहीं रखना चाहिए.

घंटों तक पॉकेट में ना ही रखें

अगर आप घंटों तक स्मार्टफोन को पॉकेट में रखते हैं तो इसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है. अगर आपने पॉकेट में और भी कुछ सामान भी रकहा है तो ये और तेजी से गर्म होने लगता है. इतना ही नहीं कई बार लोग बैग में सामान के साथ भी स्मार्टफोन रख लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए चेतावनी है क्योंकि ऐसा करना बैटरी को स्टिम्युलेट करता है जिससे स्मार्टफोन फट जाता है. आपको ऐसा करने से बचने की जरूरत है. ये टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो इसमें ब्लास्ट होने की संभावना बेहद कम हो जाती है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्मार्टफोन को बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से इसमें समस्या आने लगती है. आपको अपने स्मार्टफोन को दुरुस्त रखने के लिए इन टिप्स को इस्तेमाल करना चाहिए.

