मार्केट में आई धांसू टेक्नोलॉजी! 45 रुपये के स्टिकर से कंट्रोल होगा स्मार्टफोन, धड़ल्ले से हो रही बिक्री

How to Use NFC Stickers or Tags on Smartphones Best Uses: हम जब भी एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ऐसा फोन ढूंढते हैं जिसमें सभी लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हों, फिर वो सभी फीचर्स हमारे काम आयें या नहीं, वो मायने नहीं रखता है. ऐसे में, हमारे फोन में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है या उनका क्या इस्तेमाल होता है, इस बारे में हमको नहीं पता होता है. आपने कई बार सुन होगा कि फोन में एनएफसी (NFC) सपोर्ट है लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या है और कैसे काम करता है. इसी से जुड़ा एक 45 रुपये का स्टिकर है जिससे आप अपने फोन को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये स्टिकर एनएफसी से कैसे जुड़ा है और इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं..

क्या है NFC

इस तकनीक के बारे में जानने से पहले पता करते हैं कि एनएफसी क्या है. आपको बता दें कि एनएफसी (NFC) यानी नियर-फील्ड कम्यूनिकेशन (Near-field communication) एक तरह की खास तकनीक है. एनएफसी सपोर्ट वाले स्मार्टफोन्स में यह फीचर होता है जिसकी मदद से 4cm या फिर उससे कम के बीच के फोन्स में एक कनेक्शन बाय जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि एनएफसी एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस तकनीकों का एक सेट है.



NFC से जुड़े इस प्रोडक्ट ने मचाया धमाल

अब बात करते हैं एनएफसी के एक खास प्रोडक्ट की जिसने मार्केट में धमाल मचा दिया है. हम यहां एनएफसी स्टिकर्स (NFC Stickers) या एनएफसी (NFC Tags) की बात कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल काफी अच्छी तरह किया जा सकता है लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, इसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है. एनएफसी टैग्स की मदद से आसानी से एक फोन से दूसरे फोन में मीडिया फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स और वाईफाई नेटवर्क, सबकुछ ट्रांसफर कर सकते हैं.

45 रुपये के स्टिकर से कंट्रोल होगा स्मार्टफोन

एक साधारण लेबल की तरह दिखने वाला ये स्टिकर अमेजन पर उपलब्ध है और कई सारे कमाल के काम कर सकता है. आपको बता दें कि 144 बाइट मेमोरी वाले एक स्टिकर की कीमत 45 रुपये है और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर दस स्टिकर्स का सेट 450 रुपये में मिलता है. इन स्मार्ट एनएफसी स्टिकर्स या टैग्स को इस्तेमाल करने के कुछ खास कोड्स होते हैं.

स्टिकर्स से कर सकेंगे इतना कुछ

Photo Credit: Amazon

अगर आप सोच रहे हैं कि इन एनएफसी स्टिकर्स या टैग्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं और ये काम कैसे करते हैं तो आइए हम आपको डिटेल में इस बारे में बताते हैं. ध्यान दें कि ये स्टिकर्स रीराइटेबल हैं इसलिए आप इनपर कोई भी कमांड, जैसे टेक्स्ट, यूआरएल, सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो या कॉन्टैक्ट, लिख सकते हैं. इसके बाद जैसे ही आप अपना फोन या कोई और एनएफसी सपोर्ट वाला फोन इस स्टिकर पर रखेंगे, आप अपने कमांड वाली इन्फॉर्मेशन आराम से ट्रांसफर कर सकेंगे.

इन रीराइटेबल स्टिकर्स को लॉक किया जा सकता है यानी इस तरह इन टैग्स या स्टिकर्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. इन्हें यूज करने के लिए आपको बस अपने एनएफसी सपोर्ट वाले फोन पर NFC Tool App को डाउनलोड करना होगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.