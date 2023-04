धमाल मचाने आया Nokia का 8 हजार रुपये वाला Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स

Nokia ने भारत में अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. Nokia C12 और C12 Pro को मार्केट में उतारने के बाद Nokia C12 Plus को पेश कर दिया है. तीनों फोन एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं. C12 प्रो ने C12 के समान ही स्पेक्स और डिजाइन पैक किया लेकिन एक बड़ी बैटरी की पेशकश की. C12 Plus में बड़ी बैटरी के साथ अलग फीचर्स हैं. आइए जानते हैं Nokia C12 Plus की कीमत और फीचर्स..

Nokia C12 Plus Price In India Nokia C12 Plus के 2GB RAM+32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है. फोन तीन कलर (लाइट मिंट, चारकोल और डार्क सियान) में आता है. बता दें, Nokia C12 के 2GB RAM+64GB वेरिएंट की कीमत 5,999 रुपये है. Nokia C12 Plus Specifications Nokia C12 Plus में 6.3 इंच का IPS LCD पैनल है. फोन में 4000mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है. फोन में एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है. Nokia C12 Plus में 5MP का फ्रंट कैमरा और ऑटोफोकस-सक्षम 8MP का रियर कैमरा है. Nokia C12 Plus Features यह एंड्रॉइड 12 (गो एडिशन), वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, डुअल सिम, डुअल 4जी वीओएलटीई, एक माइक्रोयूएसबी पोर्ट और एक 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसी अन्य सुविधाओं के साथ आता है.