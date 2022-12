Smartwatches Under 2000: तहलका मचाने आईं Calling वॉच, जेब से नहीं निकालना पड़ेगा फोन

Smartwatches Under 2000: स्मार्टवॉच बनाने वाली कंपनी Fire-Boltt ने मार्केट में धमाकेदार फीचर्स से लैस तीन वॉच लॉन्च की हैं. जिसका नाम Fire-Boltt Tank, Fire-Boltt Epic Plus और Fire-Boltt Rise है. तीनों वॉच में प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इनमें से दो कॉलिंग स्मार्टवॉच है. आइए जानते हैं Fire-Boltt Tank, Fire-Boltt Epic Plus और Fire-Boltt Rise की कीमत और फीचर्स...

Fire-Boltt Tank

Fire-Boltt Tank काफी मजबूत स्मार्टवॉच है, जो क्रैक, डस्ट और स्प्लैश रसिस्टेंट है. वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है, जिसमें 1.85-इंच का एचडी डिस्प्ले है, जिसमें 240X280 पिक्सल का रिजॉल्यूशन मिलता है. यह फिटनेस ट्रेकर और हेल्थ अपग्रेड्स के साथ ऐती है. वॉच में अलार्म, कैमरा कंट्रोल, इनबिल्ट गेम्स और 100 से ज्यादा वॉच फेसिस मिलते हैं. फुल चार्ज में वॉच 7 दिन तक और स्टैंड बाय पर 30 दिन तक चल सकती है. इसकी कीमत 1,999 रुपये है और यह तीन कलर (ब्लैक, ग्रे और ग्रीन) में आती है.

Fire-Boltt Epic Plus

Fire-Boltt Epic Plus काफी स्टाइलिश और काफी सस्ती है. इसकी कीमत सिर्फ 1,199 रुपये है. यह कलर (ब्लैक, ग्रे, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड और गोल्ड ब्लैक) वैरिएंट में आता है. Fire-Boltt Epic Plus में 1.8-इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो 120 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है. वॉच में SpO2 मॉनिटरिंग, वूमेन हेल्थ ट्रैकिंग और हार्ट रेट ट्रैकिंग शामिल है. स्मार्टवॉच पानी और पसीने में भी खराब नहीं होती है. Fire-Boltt Epic कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट, म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आती है.

Fire-Boltt Rise

Fire-Boltt Rise ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आती है, जिसमें 1.85 इंच का एचडी डिस्प्ले है. वॉच में 123 स्पोर्ट्स मोड और कई गेम्स मिलते हैं. वॉच में इनबिल्ट स्पीकर्स और माइक्रोफोन मिलता है. इसकी कीमत सिर्फ 1,999 रुपये है. वॉच चार कलर (सिल्वर, ब्लैक, ग्रे और पिंक) में आती है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं