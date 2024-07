T20 चैम्पियंस बनते ही Disney+ Hotstar के टूटे सारे रिकॉर्ड्स, कहा- इंडियन फैन्स की बदौलत हमने...

भारत ने रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत हासिल की. मैच आखिरी गेंद तक चला गया और रोमांचक अंदाज में टीम इंडिया ने जीत हासिल की. इस मैच का सीधा प्रसारण दिखाने वाले Disney+ Hotstar पर रिकॉर्ड तोड़ 5.3 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे थे. द हिंदू अखबार के अनुसार, Disney+ Hotstar India के प्रमुख सजिथ शिवानंदन ने कहा, 'टीम इंडिया ने अपने शानदार खेल और लगन से करोड़ों लोगों को खुशी और गर्व दिलाया है.'

17 साल बाद जीते टी20 वर्ल्ड कप

Disney+ Hotstar पर फाइनल मैच देखने के लिए 5.3 करोड़ लोग एक साथ जुड़े, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा संख्या है. भारतीय क्रिकेट फैंस की दीवानगी की वजह से लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में हम नई ऊंचाइयां हासिल कर पाए हैं. यह जीत भारत की 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनने की वापसी और 2013 के बाद पहली बड़ी ICC ट्रॉफी है.

Disney+ Hotstar ने भारत की जीत पर लिखा बड़ा सा कैप्शन

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 177 रनों का लक्ष्य दिया. दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने काफी अच्छा खेला, लेकिन फिर भी वे 7 रन से चूक गए. विराट कोहली का 59 गेंदों में 76 रनों का शानदार प्रदर्शन भारत की जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा. पूरे देश में हजारों भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे. यह T20 वर्ल्ड कप जीत का 17 साल का इंतजार खत्म हुआ. डिज्नी+ हॉटस्टार ने इस जीत को 7 महीने पहले की हार से तुलना करते हुए एक लंबा लेख लिखा.

Ok, please bear with us for this is long caption- They say time heals everything, and it did, indeed!

19th November 2023, a million hearts broke as they were struck by their worst nightmare when a team that looked undefeatable was defeated at the biggest stage and nothing… pic.twitter.com/5TDG4KJTuI

