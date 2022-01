दीवाना बनाने आ रहा कम कीमत वाला गदर Smartphone, फुल चार्ज में चलेगा दो दिन तक; फीचर्स दिल खुश कर देने वाले

नई दिल्ली. Tecno Mobile देश में अपना पहला पॉप-सीरीज़ फोन लॉन्च करने के तुरंत बाद भारत में Tecno Pop 5 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है. फोन के टीचर को ट्विटर पर शेयर किया है. पिछले हफ्ते, Tecno Mobile ने Tecno Pop 5 LTE को भारतीय बाजार में उतारा. अब, चीनी स्मार्टफोन निर्माता भारत में Tecno Pop 5 Pro नामक एक और पॉप सीरीज हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. आइए जानते हैं Tecno Pop 5 Pro के फीचर्स...

Tecno Mobile India ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक Tecno Pop 5 Pro India लॉन्च टीज़र शेयर किया. जैसा कि अपेक्षित था, टीज़र आगामी फोन के कुछ प्रमुख विशिष्टताओं पर प्रकाश डालता है. उदाहरण के लिए, Tecno Pop 5 Pro India के लॉन्च टीज़र से पता चलता है कि फोन 6,000mAh की दमदार बैटरी के साथ आएगा. इसके अलावा, यह फ्रंट शूटर के लिए वाटरड्रॉप नॉच की उपस्थिति का संकेत देता है. टेक्नो पॉप 5 प्रो पॉप 5 एलटीई पर एक प्रमुख अपग्रेड के रूप में लॉन्च होने की संभावना है, जो हाल ही में देश में आधिकारिक हुआ.

Break free from the constraints of low battery, #PopAheadInLife with POP 5 Pro's long-lasting 6000mAh battery.#TECNO #ComingSoon #StayTuned #PopAhead #POP5Pro pic.twitter.com/tp0Q8KGfro

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) January 16, 2022