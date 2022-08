GPS: चोरी की कार मिनटों में ढूंढ निकालेगा 1,099 रुपये का ये डिवाइस, स्मार्टफोन से ट्रैक कर पाएंगे यूजर्स

How to find robbed car by using this tiny GPS: भारत में कार चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं जिन पर लगाम लगा पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है. सरकार लगातार इस दिशा में काम तो कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी कार चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार ग्राहक अलग से अपने वाहनों पर कई तरह के सेफ्टी डिवाइस लगवाते हैं जो काफी महंगे होते हैं और इसके लिए ग्राहकों को काफी रकम खर्च करनी पड़ती है. लेकिन आप अगर चाहे तो सिर्फ ₹1000 के खर्च में अपनी कार को सुरक्षित बना सकते हैं और इसे चोरों से भी बचा सकते हैं. आज हम आपके लिए ऐसा ही डिवाइस लेकर आए हैं जो कार चोरी होने के बावजूद भी इसे कुछ ही मिनटों में ढूंढ निकालेगा. यह डिवाइस मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और आकार में इतना छोटा है कि चोरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगेगी. तो चलिए जानते हैं कौन सा है यह डिवाइस.

V88R कार जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस

ये एक पॉकेट साइज डिवाइस है जिसे आप आसानी से अमेजन से खरीद सकते हैं. अगर बात करें इसकी कीमत की तो मौजूदा समय में इसकी कीमत पर 45 फीसद का तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके बाद आप इसे ₹1999 में नहीं बल्कि सिर्फ ₹1099 की किफायती कीमत में खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि ये डिवाइस कई सारे फीचर्स से लैस है. फीचर्स की बात करें तो इनमें वॉइस रिकॉर्ड, रियल टाइम टाइम ट्रैकिंग, वॉइस मॉनिटर और सुपर मैग्नेटिक फोर्स शामिल है. यह आकार में इतना छोटा है कि आसानी से कार के डैशबोर्ड के नीचे की तरफ लगाया जा सकता है.

चोरों को इस डिवाइस के बारे में पता भी नहीं चलता है. अगर आप भी अपनी कार को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा सकता है. मार्केट में कई अन्य डिवाइस भी मौजूद है लेकिन वह काफी ज्यादा महंगे होते हैं. खास बात यह है कि पूरी दुनिया भर में इस डिवाइस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. जिस भी वाहन में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस वाहन को आसानी से लोकेट किया जा सकता है.

