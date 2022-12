शख्स बोला- 'मैं फ्री में बनूंगा Twitter का CEO', Elon Musk ने दिया ऐसा जवाब; पेट पकड़कर हंसने लगे लोग

Elon Musk हाल ही में Twitter के नए बॉस बने हैं. बॉस बनते ही वो कई बड़े फैसले ले रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने 50 प्रतिशत लोगों की छंटनी की और फिर नए रूल्स बनाए. अभी भी वो बड़े फैसले ले रहे हैं. कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर पर पोल चलाया था. पूछा था- कि क्या मुझे ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ज्यादातर लोगों में हां किया. उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा.' उसके बाद ट्वीट्स का दौर चल गया. हर कोई ट्विटर सीईओ बनना चाह रहा है.

शख्स का ट्वीट किया वायरल

एक रिसर्च साइंटिस्ट ने ट्विटर पर लिखा कि वह बिना सैलरी के कुछ समय के लिए ट्विटर चलाना चाहते हैं. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क को भी टैग किया. उन्होंने लिखा, 'मजेदार सुझाव @elonmusk: मुझे ट्विटर चलाने दें. कोई वेतन नहीं. महान इंजीनियरिंग और दुनिया में प्यार की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दें. असंभावित मामले में मेरी मदद की पेशकश करना उपयोगी है.'

जिस पर एलन मस्क ने जवाब दिया, 'आपको दर्द बहुत पसंद होगा. एक कैच: आपको अपने जीवन की बचत को ट्विटर में निवेश करना होगा और यह मई से दिवालियापन की ओर तेजी से बढ़ रहा है. अभी भी नौकरी चाहते हैं?'

You must like pain a lot. One catch: you have to invest your life savings in Twitter and it has been in the fast lane to bankruptcy since May. Still want the job?

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022