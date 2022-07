लड़कियों को कैसे किया जाए खुश? छुपकर Google पर ऐसी चीजें सर्च करते हैं मर्द

What Men Search the Most on Google: गूगल का इस्तेमाल हर कोई करता है. हर समस्या का समाधान गूगल से मिल जाता है. बता दें, सर्च हिस्ट्री (Google Search History) को आसानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा डाटा सेव हो जाता है और फिर इसका इस्तेमाल सर्वे और रिपोर्ट के लिए किया जाता है. हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि गूगल पर लड़के और पुरुष सबसे ज्यादा क्या सर्च (Men Search the Most on Google) करते हैं. जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आइए नजर डालते हैं गूगल पर क्या-क्या सर्च करते हैं मर्द...

यह सब जानना चाहते हैं मर्द

From-Mars.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों द्वारा Google पर सबसे अधिक खोज की जाने वाली चीजों में से एक उनकी Sexuality है. रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 68 हजार पुरुष सर्च करते हैं कि वे नपुंसक हैं या नहीं. इसके साथ ही लड़के गूगल से यह भी पूछते हैं कि शेविंग करने से उनकी दाढ़ी के बाल ज्यादा बढ़ते हैं या नहीं और दाढ़ी को घना बनाने के क्या उपाय हैं.

टोपी पहनने से बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

पुरुषों को भी यह जानना होगा कि पोनीटेल बनाने या टोपी पहनने से उनके बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है. वर्कआउट रूटीन, बॉडी बिल्डिंग कैसे करें और कौन सा प्रोटीन शेक पिएं... ये सब भी लड़कों के गूगल सर्च में शामिल हैं.

जानना चाहते हैं Breast Cancer के बारे में

इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के टॉप गूगल सर्च (Top Google Search) में ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) भी शामिल है. ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में आम है, लेकिन लड़के जानना चाहते हैं कि लड़कों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है या नहीं; और यदि हां, तो यह कैसे होता है और प्रतिशत संभावना क्या है.

लड़कियों के बारे में करते हैं यह सर्च

आपको बता दें कि लड़के भी गूगल पर लड़कियों के बारे में कई बातें जानना चाहते हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़के गूगल पर सर्च करते हैं कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जा सकता है, लड़कियां इतनी खुश कैसे रहती है और उन्हें क्या पसंद और नापसंद है. लड़के यह भी जानना चाहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां क्या करती हैं.

