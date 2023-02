गलती से किसी दूसरी UPI आईडी पर कर दिया है पेमेंट? जानिए पैसा वापिस पाने का तरीका

Unified Payments Interface (UPI) ने पेमेंट के तरीकों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. लोग अब यूपीआई के जरिए आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं. लेकिन जल्दबाजी के चलते हम गलती से किसी दूसरी आईडी में पेमेंट कर देते हैं. उसके पास समझ नहीं आता कि क्या किया जाए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे पैसे को वापिस पाया जा सकता है....

App सपोर्ट से करें बात

RBI की गाइडलेंस के मुताबिक, यूजर को सबसे पहले पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इस मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं. यूजर को GPay, PhonePe, PayTM के केयर सपोर्ट में कॉल करके आपको मामले की जानकारी देनी होगी. आप यहां मामला फ्लैग कर सकते हैं और पैसा वापिस लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

यहां कर सकते हैं कंप्लेंट

अगर यूजर को कस्टमर केयर से कोई हेल्प नहीं मिल पाती है तो NPCI पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे कंप्लेंट करें...

- सबसे पहले NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- उसके बाद What we do tab पर टैब करें.

- फिर UPI पर क्लिक करें.

- यहां Dispute Redressal Mechanism का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें.

- यहां आपसे ट्रांजेक्शन डिटेल्स डालने को कहा जाएगा.

- डिटेल्स डालने के बाद जहां कारण पूछा जाएगा वहां पर Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट करें.

- इसके बाद कंप्लेंट फाइल हो जाएगी.

बैंक से करें कॉन्टैक्ट

इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक और उसके जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया है उसके बैंक के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

