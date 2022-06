Vi के नए Plan ने Jio-Airtel को दिया 440W का झटका! 100 रुपये में डेटा के साथ पाएं ये OTT सब्सक्रिप्शन

Vi New Add-On Plan in Rs 100 with Data and OTT Subscription: कम कीमत में अगर धमाकेदार बेनिफिट्स वाला रिचार्ज प्लान मिल जाए, तो उसे कोई क्यों अपने हाथों से जाने देगा! आज हम आपको वीआई (Vi) यानी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के एक नए प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel) यूजर्स को काफी शॉक कर दिया है. इस प्लान की कीमत सिर्फ 100 रुपये है और इसमें आपको डेटा के साथ-साथ ओटीटी बेनिफिट भी दिया जा रहा है..

Vi ने जारी किया नया रिचार्ज Plan

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीआई (Vi) ने हाल ही में एक नए प्लान की घोषणा की है. इस प्लान की कीमत 100 रुपये है, जिसमें टैक्स जुड़े हुए हैं. ये प्लान एक ऐड-ऑब पैक ऑप्शन है और सब यूजर्स के लिए नहीं है. इस प्लान का फायदा उठाने के लिए आपको वीआई का पोस्टपेड यूजर होना चाहिए. आपको बता दें कि इस प्लान की 100 रुपये की फीस आपके पोस्टपेड बिल में जुड़ जाएगी.

इस प्लान में 100 रुपये में मिलेंगे ये बेनिफिट्स

अगर आप सोच रहे है कि ये प्लान किन बेनिफिट्स के साथ लैस है तो आइये इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं. 100 रुपये के इस प्लान में आपको कुल मिलाकर 10GB डेटा दिया जा रहा है जो एक महीने के लिए वैलिड होगा. डेटा के साथ-साथ आपको ये प्लान SonyLIV Premium का 30 दिनों का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रहा है. इस तरह आप अपने स्मार्टफोन और टीवी, दोनों पर SonyLIV के कंटेन्ट को एन्जॉय कर सकेंगे.

इस प्लान से देखें ये शोज और फिल्में

आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्लान में SonyLIV के सब्सक्रिप्शन के साथ आप कौन-कौनसे शोज और फिल्मों को देख सकते हैं. SonyLIV पर आप Scam 1992- The Harshad Mehta Story, Maharani, Rocket Boys और Gullak Season 3 जैसे ओरीजिनल शोज, Salute और Shantit Kranti जैसे रीजनल शोज, The Good Doctor और Fantasy Island जैसे अंतर्राष्ट्रीय शोज, डेली सोप सीरीअल और कई फिल्में देख सकते हैं.