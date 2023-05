Washing Machine Using Tips: वॉशिंग मशीन को भूलकर भी घर में इस जगह न रखें, जल्दी हो जाएगी खराब; उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

How To Protect Washing Machine From Damage: आजकल टीवी-फ्रिज की तरह वॉशिंग मशीन भी घर में जरूरी चीज बन गई हैं. इसके बिना कपड़े धोने की सोचकर ही अब डरने लगने लगता है. जब कभी वॉशिंग मशीन खराब होती हैं तो महिलाओं की मुसीबत बढ़ जाती है. कई लोगों की शिकायत होती है कि वॉशिंग मशीन कुछ समय बाद ही धोखा देने लगती हैं. यह कुछेक मामलों में तो सच हो सकता है लेकिन पूरी तरह नहीं. असल में बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह हमें वॉशिंग मशीन की भी केयर करने की जरूरत होती है. ऐसा न करने पर उसके खराब होते देर नहीं लगती है.

इस जगह पर रखें वॉशिंग मशीन

एक्सपर्टों के मुताबिक जब आप वॉशिंग मशीन (How To Use Washing Machine) खरीदें तो उससे पहले घर में उसे रखने की जगह ढूंढ लें. इसके लिए घर में ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए, जो ठोस हो. यानी कि वह कंक्रीट या पत्थर की बनी हो. ऐसा करने की खास वजह है. असल में जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं या सूखते हैं तो उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती है. जिसके चलते वह हिलने लगती है. ऐसा में अगर वह ठोस जगह पर न रखी हो तो लुढ़क भी सकती है. जिसके चलते उसके पुर्जे टूट सकते हैं.

वॉशरूम में भूलकर भी न रखें

दूसरी बात ये है कि वॉशिंग मशीन (How To Use Washing Machine) को कोने में उचित स्थान पर रखना चाहिए. ऐसा करने से वह बार-बार हिलाने-डुलाने से बच जाती है. साथ ही उस पर गंदगी नहीं जमती और दूसरी चीजें भी उस पर अनावश्यक रूप से नहीं रखी जातीं. आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वॉशरूम में गलती से भी वॉशिंग मशीन को न रखें. इसके 2 कारण हैं. पहला, वहां पर फिसलन बहुत होती है, जिसके चलते वॉशिंग मशीन गिर सकती है. दूसरा, वहां पर पानी के लगातार इस्तेमाल की वजह से मशीन के पुर्जों में गीलापन आने की आशंका बनी रहती है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकती है.

कपड़े धोने से पहले कर लें ये काम

जब भी आप वॉशिंग मशीन (How To Use Washing Machine) में कपड़े धोएं तो उनकी अच्छी तरह जांच कर लें. कपड़ों की जेब खंगालकर देख लें कि उनमें कोई सेफ्टी पिन, सिक्का या कोई नुकीली चीज तो नहीं है. ये चीजें जेब में होने से दूसरे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. साथ ही वॉशिंग मशीन के पार्ट्स को डैमेज करती हैं.

क्षमतानुसार ही कपड़े मशीन में डालें

वॉशिंग मशीन को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें उसकी क्षमता के अनुसार ही कपड़े डालने चाहिए. मशीन को कपड़ों से पूरी तरह ठसाठस भरने के बजाय उसमें आधे कपड़े ही डालें, जिससे मशीन को घूमने में आसानी हो और वह ढंग से आपके कपड़े साफ कर पाए. मशीन में एक बार में ही ज्यादा कपड़े डालने से उसके जल्दी खराब होने की आशंका बनी रहती है.

महीने में एक बार जरूर करें ये काम

आप महीने में कम से कम एक बार वॉशिंग मशीन (How To Use Washing Machine) के ड्रम में हल्का गरम पानी भरकर उसमें ब्लीच मिलाकर खाली चला दें. ऐसा करने से मशीन साफ हो जाएगी और उसमें जमा धूल-मिट्टी व दूसरी गंदगी निकल जाएगी. इस तरह मशीन को साफ करने की वजह ये है कि कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन के छोटे-छोटे छिद्रों में धागे, डिटर्जेंट पाउडर जैसी बारीक चीजें अक्सर फंसी रह जाती हैं. जिससे उनमें फफूंदी लगने की आशंका बढ़ जाती है. इसकी वजह से आपकी मशीन जाम भी हो सकती है.